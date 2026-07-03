Tańsze paliwo w Tarnowie? Miejska stacja Mpetrol szykuje się do powrotu

Mpetrol wraca po dwóch latach. Tarnowianie znów zatankują na miejskiej stacji

Miejska stacja paliw przy ul. Okrężnej została zamknięta ponad dwa lata temu. Powodem nie był brak zainteresowania klientów, lecz konieczność dostosowania działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do obowiązujących przepisów. MPK realizuje przewozy na rzecz miasta w formule tzw. „in-house”, która pozwala samorządowi zlecać usługi bez organizowania przetargu. Aby możliwe było dalsze korzystanie z tego rozwiązania, zdecydowana większość przychodów spółki musi pochodzić z działalności związanej z transportem publicznym. Tymczasem sprzedaż paliwa przynosiła na tyle wysokie wpływy, że udział pozostałej działalności przekraczał dopuszczalne limity. W efekcie konieczne było wyłączenie stacji z dotychczasowej działalności i przygotowanie nowego modelu jej funkcjonowania.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Mpetrol ponownie otworzy się dla kierowców.

- Już w te wakacje w nieco innej odsłonie ma wrócić Mpetrol, czyli miejska stacja paliw. Będzie samoobsługowa, bezgotówkowa, ale również z możliwością płatności gotówką. Przez pierwsze miesiące będzie tam też pracownik, który będzie pomagał klientom - zapowiada prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny.

Mieszkańcy mogą spodziewać się, że ceny będą niższe o kilka, a nawet kilkanaście groszy w porównaniu do ofert konkurencyjnych stacji paliw. Na razie MPK czeka na pozwolenie z Urzędu Regulacji Energetyki, żeby móc rozpocząć działalność.

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