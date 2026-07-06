Funkcjonariusze CBŚP zadali potężny cios narkobiznesowi w Małopolsce, rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą działającą na masową skalę.

W ręce policji wpadło ośmiu mężczyzn odpowiedzialnych za wprowadzenie na rynek co najmniej 30 kilogramów mefedronu oraz posiadanie broni.

Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia, ale to nie koniec sprawy. Sprawdź, kto stał na czele gangu i co jeszcze odkryli śledczy podczas przeszukań.

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Akcja CBŚP i prokuratury

Do zatrzymań doszło 24 czerwca 2025 roku. Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Krakowie, realizując polecenia prokuratora, weszli jednocześnie do miejsc zamieszkania ośmiu wytypowanych osób na terenie powiatu krakowskiego i wielickiego. Akcja była efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw narkotykowych.

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat.

Narkotyki, broń i uprawa marihuany

Podczas przeszukań w pomieszczeniach zajmowanych przez siedmiu z zatrzymanych znaleziono znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Śledczy zabezpieczyli amfetaminę, MDMA, mefedron, metaamfetaminę oraz marihuanę i kokainę.

Oprócz narkotyków, funkcjonariusze odkryli również przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw, w tym: rewolwer pneumatyczny RHINO 50 DS, rewolwer pneumatyczny Umarex T4E TR68, broń krótką przypominającą broń palną oraz wagi dilerskie i woreczki strunowe.

W jednym z budynków ujawniono ponadto specjalnie przystosowane pomieszczenie, w którym znajdowała się uprawa marihuany. Zabezpieczone jednostki broni, telefony komórkowe oraz nośniki danych są obecnie przedmiotem szczegółowych badań.

Podkrakowskie "Breaking Bad" - struktura grupy i zarzuty

Z ustaleń śledztwa wynika, że na czele grupy stało trzech mężczyzn: bracia Dawid Z. i Arkadiusz Z. oraz Mateusz B. Wszyscy byli już w przeszłości karani, w tym za przestępstwa narkotykowe. Grupa działała głównie na terenie Skawiny, Niepołomic, Wieliczki, Gdowa oraz w innych miejscowościach województwa małopolskiego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 i 3 kk) oraz wytwarzania, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków (art. 53 ust. 2 i art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Decyzja sądu i co dalej?

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 25 czerwca zastosował wobec wszystkich ośmiu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat. Jak poinformował Mieczysław Sienicki, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, śledztwo ma charakter rozwojowy.

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Duża akcja Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Okręgowej w Tarnowie

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