- Funkcjonariusze CBŚP zadali potężny cios narkobiznesowi w Małopolsce, rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą działającą na masową skalę.
- W ręce policji wpadło ośmiu mężczyzn odpowiedzialnych za wprowadzenie na rynek co najmniej 30 kilogramów mefedronu oraz posiadanie broni.
- Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia, ale to nie koniec sprawy. Sprawdź, kto stał na czele gangu i co jeszcze odkryli śledczy podczas przeszukań.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Akcja CBŚP i prokuratury
Do zatrzymań doszło 24 czerwca 2025 roku. Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Krakowie, realizując polecenia prokuratora, weszli jednocześnie do miejsc zamieszkania ośmiu wytypowanych osób na terenie powiatu krakowskiego i wielickiego. Akcja była efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw narkotykowych.
Podejrzani to mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat.
Narkotyki, broń i uprawa marihuany
Podczas przeszukań w pomieszczeniach zajmowanych przez siedmiu z zatrzymanych znaleziono znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Śledczy zabezpieczyli amfetaminę, MDMA, mefedron, metaamfetaminę oraz marihuanę i kokainę.
Oprócz narkotyków, funkcjonariusze odkryli również przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw, w tym: rewolwer pneumatyczny RHINO 50 DS, rewolwer pneumatyczny Umarex T4E TR68, broń krótką przypominającą broń palną oraz wagi dilerskie i woreczki strunowe.
W jednym z budynków ujawniono ponadto specjalnie przystosowane pomieszczenie, w którym znajdowała się uprawa marihuany. Zabezpieczone jednostki broni, telefony komórkowe oraz nośniki danych są obecnie przedmiotem szczegółowych badań.
Podkrakowskie "Breaking Bad" - struktura grupy i zarzuty
Z ustaleń śledztwa wynika, że na czele grupy stało trzech mężczyzn: bracia Dawid Z. i Arkadiusz Z. oraz Mateusz B. Wszyscy byli już w przeszłości karani, w tym za przestępstwa narkotykowe. Grupa działała głównie na terenie Skawiny, Niepołomic, Wieliczki, Gdowa oraz w innych miejscowościach województwa małopolskiego.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 i 3 kk) oraz wytwarzania, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków (art. 53 ust. 2 i art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).
Decyzja sądu i co dalej?
Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 25 czerwca zastosował wobec wszystkich ośmiu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat. Jak poinformował Mieczysław Sienicki, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, śledztwo ma charakter rozwojowy.
Polecany artykuł:
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!