Władze Tarnowa zdecydowały o wydłużeniu popularnego programu „Bon sportowy”, otwierając nową szansę dla rodziców na uzyskanie wsparcia finansowego.

Rodzice uczniów klas I–III mogą otrzymać zwrot kosztów w wysokości do 700 zł za udział dziecka w regularnych zajęciach sportowych.

Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować i do kiedy złożyć wniosek, aby odzyskać pieniądze na sportową pasję swojego dziecka.

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Wsparcie dla młodych sportowców

Głównym celem programu „Bon sportowy” jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców Tarnowa oraz promowanie zdrowego stylu życia. Inicjatywa ma zachęcić dzieci do regularnego uprawiania sportu i rozwijania swoich pasji.

Zgodnie z regulaminem, wsparcie skierowane jest do uczniów klas od I do III szkół podstawowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Warunkiem koniecznym jest również, aby dziecko zamieszkiwało na terenie miasta.

Zasady dofinansowania i kwota wsparcia

W ramach programu rodzice lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zajęcia sportowe dla dziecka. Maksymalna kwota refundacji wynosi 700 zł na jednego uczestnika.

Dofinansowanie obejmuje zorganizowane zajęcia sportowe, takie jak treningi, ćwiczenia i inne formy aktywności ruchowej, które trwają łącznie co najmniej trzy miesiące. Refundacją mogą zostać objęte koszty poniesione w okresie od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2026 r.

Wsparcie dotyczy zajęć organizowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Tarnowa, w tym:

Kluby sportowe

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

Jednostki organizacyjne miasta

Przedsiębiorców prowadzących działalność sportową

Jak złożyć wniosek? Niezbędne dokumenty

Warunkiem ubiegania się o udział w programie jest złożenie kompletu dokumentów. W przypadku pierwszego wniosku wymagane są:

Wniosek o udział w zadaniu „Bon sportowy”.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Wyciąg z zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) w przypadku rozliczenia elektronicznego.

za rok poprzedzający złożenie wniosku, wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) w przypadku rozliczenia elektronicznego. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że dziecko uczęszcza do klasy I-III.

potwierdzające, że dziecko uczęszcza do klasy I-III. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający opiekę prawną.

Osoby, które składały już komplet dokumentów w poprzednich edycjach, przy ponownym wnioskowaniu zobowiązane są jedynie do złożenia specjalnego oświadczenia, bez konieczności ponownego dołączania PIT-u, zaświadczenia ze szkoły i aktu urodzenia.

Rozliczenie i zwrot kosztów

Aby uzyskać refundację, po zakończeniu udziału dziecka w zajęciach, należy przedłożyć dokumenty rozliczeniowe. Należą do nich:

Oryginały faktur lub rachunków za zajęcia wraz z dowodami zapłaty.

za zajęcia wraz z dowodami zapłaty. Lista obecności potwierdzająca regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Dokumenty rozliczeniowe należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu cyklu zajęć, jednak nie później niż do 30 listopada 2026 r.

Gdzie uzyskać informacje i złożyć dokumenty?

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory wszystkich wniosków dostępne są na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca przy ul. Brodzińskiego 14 udzielają informacji w godzinach 8:00–15:00 pod numerami telefonów: 14 688 21 24 oraz 14 688 21 14.

Dokumenty można składać na trzy sposoby:

Elektronicznie za pośrednictwem platformy e-doręczenie .

. Pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych, ul. K. Brodzińskiego 14, 33-100 Tarnów .

. Osobiście w siedzibie CUS przy ul. Brodzińskiego 14.

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