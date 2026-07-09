Gmina Tarnów wymieni wysłużone przystanki. Powstaną nowoczesne wiaty

Nowoczesne przystanki zastąpią stare konstrukcje. Duża inwestycja w gminie Tarnów

Obecne używane przystanki na terenie gminy Tarnów mają już kilkanaście lat. W momencie powstania wyróżniały się nietypową formą – wykonano je z grubej blachy odpornej na akty wandalizmu, a ich ściany ozdobiono wycinanymi laserowo cytatami z literatury oraz słowami św. Jana Pawła II. Rozwiązanie było wówczas nowatorskie i charakterystyczne dla lokalnej przestrzeni.

Dziś jednak wiele z tych konstrukcji nosi wyraźne ślady upływu czasu. Blacha jest zardzewiała, napisy wyblakły, a część elementów uległa uszkodzeniu lub jest niekompletna. Stare przystanki nie wpisują się już w obecny charakter gminy i zmieniającą się przestrzeń wokół, dlatego samorząd zdecydował o ich wymianie na nowe.

Nowe wiaty będą nie tylko bardziej estetyczne, ale także wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Panele fotowoltaiczne oraz własne źródło zasilania pozwolą na ich większą funkcjonalność i niezależność energetyczną.

– Plusem jest oczywiście nowoczesna architektura. Minusem może być to, że nowe przystanki nie będą już tak odporne na zniszczenia. Uważam jednak – i podobnego zdania jest większość radnych – że nasze społeczeństwo jest dziś bardziej dojrzałe. Odrobiliśmy jako rodzice, pedagodzy i nauczyciele lekcję, że zło trzeba nazywać złem, a dewastacja jest naganna i karalna. Myślę, że młodzież, która kiedyś dopuszczała się takich zniszczeń, została już odpowiednio wychowana i do podobnych sytuacji nie będzie dochodzić – mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

W planach jest montaż około 90 nowych wiat. W ich otoczeniu pojawią się również nowe tablice ogłoszeń oraz kosze na śmieci. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi blisko 4 mln zł. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

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