Do tragicznego zdarzenia doszło w środę rano w Uniszowej w powiecie tarnowskim, gdzie doszło do czołowego zderzenia.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła rowerzystka, pomimo podjętej na miejscu reanimacji i interwencji śmigłowca LPR.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Tragiczny wypadek w regionie tarnowskim

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w środę, 27 maja 2026 roku, około godziny 9:41. W miejscowości Uniszowa (powiat tarnowski) doszło do zderzenia samochodu osobowego z kobietą poruszającą się na rowerze.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. Niestety, pomimo podjętych działań i próby reanimacji, życia rowerzystki nie udało się uratować. Kobieta poniosła śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym mężczyzna w wieku około 90 lat najechał na prowadzącą rower kobietę w wieku około 80 lat - informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Akcja ratunkowa i utrudnienia w ruchu

W akcji ratunkowej bierze udział łącznie 12 strażaków, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teren zdarzenia zabezpieczają funkcjonariusze Policji.

- Droga w miejscu wypadku pozostaje całkowicie zablokowana dla ruchu pojazdów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Policja wyjaśnia okoliczności

Dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii są obecnie przedmiotem dochodzenia. Czynności na miejscu prowadzą funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelny wypadek w powiecie tarnowskim. Nie żyje rowerzystka

