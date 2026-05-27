W Wietrzychowicach w powiecie tarnowskim doszło do poważnego wypadku, który uruchomił dramatyczną akcję ratunkową z udziałem śmigłowca LPR.

44-letni mężczyzna stracił panowanie nad quadem, którym poruszał się bez kasku, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu.

Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Sprawdź, jaką kluczową rolę w akcji odegrali przypadkowi świadkowie i jakie są pierwsze ustalenia policji.

Fatalny wypadek z udziałem quada w Wietrzychowicach

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb we wtorek, 26 maja 2026 roku, około godziny 21:50. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 44-letni mężczyzna poruszał się quadem na terenie Wietrzychowic. W pewnym momencie stracił panowanie nad maszyną, co doprowadziło do upadku.

Kierujący nie miał na głowie kasku ochronnego, a sam pojazd nie był zarejestrowany. Skutki zdarzenia okazały się bardzo poważne.

- Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Krakowie. Na ten moment ustalamy okoliczności tego zdarzenia – poinformował aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Błyskawiczna reakcja świadków

Jak informują w mediach społecznościowych strażacy z OSP KSRG Wietrzychowice, pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się ratownicy z ich jednostki, którzy przypadkowo najechali na wypadek, jadąc na alarm do remizy.

Jeden z druhów natychmiast przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanemu, a po chwili dołączyła do niego kolejna strażaczka. Oboje udzielili 44-latkowi Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jeszcze przed przybyciem pozostałych służb.

Działania służb i ustalenia policji

Po kilku minutach na miejsce dotarł pełny zastęp OSP KSRG Wietrzychowice, który zabezpieczył teren wypadku. Następnie przybył Zespół Ratownictwa Medycznego. Ze względu na stan poszkodowanego, na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do specjalistycznego szpitala w Krakowie.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

