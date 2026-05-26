Po długim przestoju widać przełom. Przyspieszają prace na ulicy Lwowskiej w Tarnowie

Michał Reszczyński
2026-05-26 11:25

W końcu rozkręca się remont ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Trwają prace związane ze wzmocnieniem fundamentów wiaduktu oraz budową kładki pieszo-rowerowej.

Ruszyła budowa kładki na Lwowskiej

i

Autor: Krystian Janik

Powoli rozkręca się remont na ulicy Lwowskiej w Tarnowie

Na odcinku Lwowskiej od skrzyżowania z ulicą Orkana do ronda Zesłańców Sybiru wykonawca wszedł w kolejny etap robót. Po wcześniejszych pracach rozbiórkowych i przygotowawczych rozpoczęła się realizacja konstrukcji kładki dla pieszych i rowerzystów. To kluczowy element przebudowy, który ma umożliwić utrzymanie dwóch pasów ruchu dla samochodów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej przeprawy dla pieszych i rowerzystów.

Równolegle prowadzone są prace przy wzmocnieniu fundamentów wiaduktu oraz przebudowie sieci podziemnych. Roboty obejmują przygotowanie pod rozbudowę jezdni do dwóch pasów, co ma poprawić przepustowość tej strategicznej arterii miasta.

Polecany artykuł:

Tarnów w tricolorze! Setki berneńczyków z całej Polski opanują miasto 5 czerwca…

Inwestycja od początku była obarczona problemami. W trakcie prac ujawniono rozbieżności między dokumentacją a rzeczywistymi warunkami w gruncie, co wymusiło zmianę projektanta i spowodowało wielomiesięczne przestoje. Część robót w tym czasie została wstrzymana. Opóźnienia oznaczają jednak dodatkowe koszty dla miasta, sięgające nawet kilku milionów złotych.

Władze Tarnowa chcą dochodzić roszczeń wobec autora wadliwej dokumentacji, jednak ewentualne postępowania mogą potrwać wiele lat.

Remont ulicy Batorego w Tarnowie
Galeria zdjęć 7

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Znana matka i znana córka. Quiz o matkach w polskim show-biznesie
Pytanie 1 z 11
Jak NIE MA na imię jedna z córek Kingi Rusin?
Dom Książków, Tarnów
remont
Tarnów