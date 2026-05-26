Po długim przestoju widać przełom. Przyspieszają prace na ulicy Lwowskiej w Tarnowie

Powoli rozkręca się remont na ulicy Lwowskiej w Tarnowie

Na odcinku Lwowskiej od skrzyżowania z ulicą Orkana do ronda Zesłańców Sybiru wykonawca wszedł w kolejny etap robót. Po wcześniejszych pracach rozbiórkowych i przygotowawczych rozpoczęła się realizacja konstrukcji kładki dla pieszych i rowerzystów. To kluczowy element przebudowy, który ma umożliwić utrzymanie dwóch pasów ruchu dla samochodów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej przeprawy dla pieszych i rowerzystów.

Równolegle prowadzone są prace przy wzmocnieniu fundamentów wiaduktu oraz przebudowie sieci podziemnych. Roboty obejmują przygotowanie pod rozbudowę jezdni do dwóch pasów, co ma poprawić przepustowość tej strategicznej arterii miasta.

Inwestycja od początku była obarczona problemami. W trakcie prac ujawniono rozbieżności między dokumentacją a rzeczywistymi warunkami w gruncie, co wymusiło zmianę projektanta i spowodowało wielomiesięczne przestoje. Część robót w tym czasie została wstrzymana. Opóźnienia oznaczają jednak dodatkowe koszty dla miasta, sięgające nawet kilku milionów złotych.

Władze Tarnowa chcą dochodzić roszczeń wobec autora wadliwej dokumentacji, jednak ewentualne postępowania mogą potrwać wiele lat.

