Tarnów w tricolorze! Setki berneńczyków z całej Polski opanują miasto 5 czerwca

Tarnów ponownie stanie się stolicą berneńskich psów pasterskich, goszcząc XIII Zjazd Berneńczyków, który przyciągnie miłośników z całej Polski.

Ulicami miasta przejdzie barwna parada z orkiestrą i maskotką, a na Rynku czeka ogłoszenie wyników konkursów i inne atrakcje.

Odkryj, jak bezpiecznie obcować z tymi puchatymi olbrzymami i poznaj program wydarzeń od 4 do 6 czerwca!

Będzie można oglądać, pogłaskać i porozmawiać z właścicielami o tajnikach hodowli. Na początku czerwca w Tarnowie już po raz trzynasty odbędzie się Zjazd Berneńczyków. Mieszkańcy będą mogli podziwiać doroczną paradę berneńskich psów pasterskich ulicami miasta i brać udział w atrakcjach przygotowanych na tarnowskim Rynku.

- Zjazd potrwa od 4 do 6 czerwca, ale my szczególnie zapraszamy na piątek, 5 czerwca. Zaplanowaliśmy niespodzianki. Będzie nas prowadzić orkiestra dęta, górnicza z Jaworzna. A za orkiestrą dętą, po raz pierwszy, będzie szła nasza maskotka zjazdu – osoba przebrana za bernusia. Parada zaczyna się o godzinie 16:00 i wychodzimy tradycyjnie, jak zawsze: koniec ulicy Bandrowskiego jest zbiórka. Zapraszam o 15:30 na zbiórkę, bo będziemy chcieli punktualnie wyruszyć, a musimy się ustawić. Idziemy ulicą Bandrowskiego do ulicy Krakowskiej, następnie Krakowską do góry, na rynek i tam mamy na rynku część artystyczną w wykonaniu właśnie orkiestry dętej, parę słów od organizatorów, wręczanie nagród i prezentów w konkursach no i jeszcze parę innych atrakcji. Co roku są tłumy osób, które dołączają do nas z różnymi pieskami, nie tylko z Berneńczykami, bez piesków również i całym szpalerem jak idziemy, to po obu stronach ulicy jest sporo gości i dużo dzieci, które chętnie pomiziają takie puchate kuleczki – mówi organizatorka Zjazdu Barbara Truty.

Właściciele psów chętnie zgadzają się na wspólne ze zwierzakami zdjęcia, czy głaskanie podopiecznych, jednak aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, radzą stosować się o ogólnych zasad:

- Opiekuna trzeba zapytać, czy pieska można pogłaskać. Większość jest na pewno przyjaznych piesków, ale zdarzą się i psi seniorzy i pieski troszkę w gorszej kondycji, więc one niekoniecznie muszą chcieć być głaskane. Ale jeśli właściciel się zgodzi, to najlepiej podejść do pieska spokojnie, dać się obwąchać, można wyciągnąć rękę do powąchania i delikatnie pieska można pogłaskać najlepiej po grzbiecie, po boku, pod brodą, za uchem. Niekoniecznie po głowie, ponieważ nie wszystkie pieski to lubią, zwłaszcza, że tutaj będzie spore zgromadzenie psów, spore zgromadzenie ludzi, więc to też jest inna sytuacja dla psiaków. Najlepiej spokojnie podchodzić do pieska, a tą główkę zostawić, bo piesek może zrobić jakiś unik albo po prostu się wystraszyć – radzi organizatorka – Kinga Truty, która na co dzień prowadzi między innymi dogoterapię z udziałem psów berneńskich.

Autor: Justyna Świderska

Uczestnicy parady podczas XIII Tarnowskiego Zjazdu Berneńczyków będą maszerować wystrojeni w kolorowe stroje:

- To są stroje góralskie, szwajcarskie, bawarskie. One są barwne, kolorowe. Stroje kobiece mają albo całą sukienkę z kolorową spódnicą, albo samą spódnicę i gorset. Do tego jest fartuszek i wianek na głowę, no i najczęściej te góralki miały warkocze splecione, albo spuszczone w dół, albo zawinięte w taki koczek. Zachęcamy osoby nowe, które dołączają do naszej braci berneńskiej, aby też się w takie stroje zaopatrzyły. Stroje męskie też są „na bogato”. One są z takiej skóry irchy typowe. Są to takie spodnie, często z szelkami też z tego materiału. Często wyszywane po bokach. One sięgają poniżej kolana. Koszula bawarska czy szwajcarska z typowymi guzikami, z szarotkami, często wyszywana też przy kołnierzykach czy z przodu, ale też biała koszula normalna czy kratka też by mogła być. No i kapelusz obowiązkowo z piórkiem – wyjaśnia Barbara Truty.

Na tarnowskim Rynku, po zakończeniu parady, odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom tegorocznych konkursów. To konkurs fotograficzny pod tytułem „Bernuś w zimowym puchu”, konkurs na imię dla maskotki Zjazdu, a także quiz z zakresu wiedzy dotyczącej psów. Natomiast podczas części przygotowanej z myślą o opiekunach i hodowcach berneńczyków przygotowano między innymi spotkanie z psią fizjoterapeutką, która odpowie na pytania i podpowie, jak dbać o psy, już od wieku szczenięcego, aby jak najdłużej cieszyły się dobrym zdrowiem i uniknęły problemów z dysplazją stawów biodrowych, co niestety jest częstą przypadłością u psów dużych ras. A więcej o hodowli i opiece nad berneńczykami w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

