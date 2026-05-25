„Kopciuszek” w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – muzyczna, pełna humoru baśń o sile marzeń i odwadze

Michał Reszczyński
2026-05-25 11:40

W Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie klasyczna baśń powraca w nowej, muzycznej odsłonie. Spektakl w reżyserii Elżbiety Depty to barwna, pełna humoru i emocji opowieść o dziewczynie, która mimo trudnych doświadczeń nie traci wiary w dobro i marzenia.

„Kopciuszek” na deskach tarnowskiego teatru

Nowa adaptacja klasycznej baśni, wyreżyserowana przez Elżbietę Deptę, łączy elementy muzyczne, komediowe i baśniową estetykę, tworząc widowisko skierowane zarówno do młodszej, jak i starszej publiczności. Tym razem historię dziewczyny, która mimo złego traktowania przez macochę i przyrodnie siostry nie traci wiary w lepsze jutro, poznajemy za sprawą trzech dzielnych myszy. Za garść okruszków stają się one narratorami opowieści. 

- Najbardziej lubimy te historie, które już znamy, więc nawiązujemy do znanych adaptacji „Kopciuszka”, takich disneyowskich czy klasycznych opowieści. Nie próbujemy jej na siłę uwspółcześniać ani dopisywać nowych znaczeń, tylko opowiadamy historię dziewczyny, która została skrzywdzona przez los, ale nie traci nadziei na lepsze jutro. Jest to więc bardzo tradycyjna wersja tej baśni, natomiast tym, co ją unowocześnia, jest nasz język opowieści oraz postaci, które sami wykreowaliśmy - podkreśla Elżbieta Depta.

W roli tytułowej występuje Angelika Smyrgała. Na scenie towarzyszą jej m.in. Matylda Baczyńska, Kinga Piąty, Ewa Sąsiadek, Jerzy Pal oraz Wojciech Wereśniak. 

Premiera spektaklu „Kopciuszek” zaplanowana jest na sobotę, 30 maja o godz. 15.00. 

