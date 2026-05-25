Spotkanie towarzyskie w Radłowie przybrało tragiczny obrót, kończąc się śmiercią 34-letniego mężczyzny.

Sąd aresztował 38-letniego Dawida P., któremu postawiono zarzut zabójstwa w warunkach recydywy, za co grozi mu dożywocie.

Sprawdź, co dokładnie wydarzyło się podczas alkoholowej biesiady i jakie szczegóły z przeszłości obciążają podejrzanego.

Zarzut zabójstwa i tymczasowy areszt

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 38-letniemu Dawidowi P. zarzutu zabójstwa.

- Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd ten wniosek podzielił i w czwartek zastosował wobec niego areszt na okres trzech miesięcy - przekazał Radiu ESKA Tarnów prokurator Sienicki.

Tragiczny finał biesiady alkoholowej w Radłowie

Do tragicznego zdarzenia doszło 19 maja w miejscowości Radłów. Dopiero w poniedziałek, 25 maja rzecznik tarnowskiej prokuratury potwierdził, że doszło do zabójstwa. Z ustaleń śledczych wynika, że tego dnia podejrzany Dawid P. oraz ofiara, 34-letni Paweł I., wspólnie spożywali alkohol. W trakcie spotkania doszło do ataku.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu 34-latka były obrażenia czaszkowo-mózgowe. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie ujawnia na obecnym etapie szczegółowych okoliczności zdarzenia ani motywów działania sprawcy.

Podejrzany działał w warunkach recydywy

Postawiony zarzut został uzupełniony o działanie w warunkach recydywy. Jak ustalono, Dawid P. był w przeszłości wielokrotnie karany za umyślne przestępstwa podobne i odbywał już karę pozbawienia wolności.

W związku z powrotem do przestępstwa podejrzanemu grozi surowsza odpowiedzialność karna. Za zarzucaną mu zbrodnię zabójstwa w warunkach recydywy może zostać skazany nawet na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

W czasie zatrzymania, do którego doszło w środę, 20 maja mężczyzna był agresywny, nie tylko znieważała, ale również zaatakował interweniujących funkcjonariuszy policji.

