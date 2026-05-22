Masz dość reumatyzmu? Pod Zakliczynem czekają łazienki mineralne z tężnią i ścieżką do brodzenia

W Słonej koło Zakliczyna otwarto łazienki mineralne z tężnią i ścieżką do brodzenia.

Inwestycja za 2,8 mln zł wykorzystuje lokalne wody do wodolecznictwa.

Terapia Kneippa i brodzenie w wodzie: na czym polega i dla kogo?

Inspiracją dla ścieżki do brodzenia stała się popularna metoda wodolecznictwa opracowana przez księdza Sebastiana Kneippa. Terapia ta polega na spacerowaniu boso w specjalnie przygotowanej niecce, w której woda mineralna sięga do wysokości kolan. Regularne korzystanie z tej formy hydroterapii pobudza krążenie krwi, hartuje organizm i wzmacnia układ odpornościowy. To naturalny sposób na poprawę samopoczucia i zdrowia.

Zabiegi brodzenia w wodzie są szczególnie polecane osobom zmagającym się ze schorzeniami reumatycznymi, neurologicznymi oraz problemami z układem krwionośnym. Terapia może również przynosić ulgę w przypadku chorób skóry oraz łagodzić dolegliwości związane z osłabionym układem nerwowym. Dzięki swoim wszechstronnym właściwościom, ścieżka do brodzenia w Słonej stanowi cenne uzupełnienie oferty zdrowotnej regionu.

Inwestycja kosztowała ponad 2,8 mln złotych. W kompleksie znajduje się tężnia solankowa, ścieżka do brodzenia w wodzie a także tereny rekreacyjne z małą infrastrukturą, umożliwiającą wypoczynek i aktywności na świeżym powietrzu. Obiekt cieszy się popularnością, zarówno wśród mieszkańców, jak i przyjezdnych.

- To jest pomysł, inicjatywa, która powstała w 2016 roku. Wtedy właśnie wykonaliśmy dokumentację projektową na wykonanie łazienek mineralnych. Tutaj mieliśmy wsparcie zewnętrzne ze środków unijnych w ramach takiego projektu łączącego kilka gmin. Chodzi tutaj o Źródlany Szlak. Liderem tego projektu są naturalnie Ciężkowice, ponieważ tutaj powstał Park Zdrojowy i cała infrastruktura. Ale też w ramach Źródlanego Szlaku funkcjonują atrakcje turystyczne, które zostały wykonane również w gminie Gromnik, w gminie Pleśna, no i oczywiście teraz przyszedł czas na zadanie na terenie gminy Zakliczyn. Łazienki mineralne nawiązują do tego potencjału wód mineralnych, który występuje na terenie gminy Zakliczyn. Bowiem właśnie miejscowość Słona, Bieśnik, to pasmo jest właśnie zasobne w wody mineralne i te wody doprowadzone wodociągiem bezpośrednio do tych łazienek mineralnych, więc można bezpośrednio z tej wody skorzystać – mówi Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.

POSŁUCHAJ: o Łazienkach Mineralnych mówi Dawid Chrobak - burmistrz Zakliczyna

Tężnia: konstrukcja z gałęzi tarniny

Centralnym punktem kompleksu w Słonej jest imponująca tężnia solankowa, która jest największą zadaszoną konstrukcją tego typu w regionie tarnowskim. Jej wymiary to 4 na 6 metrów, a jej serce stanowi misternie ułożona konstrukcja z gałęzi tarniny. To właśnie po tych gałęziach spływa solanka, która, rozbijając się o nie, tworzy w powietrzu leczniczy aerozol bogaty w cenne mikroelementy.

Dzięki zasilaniu bezpośrednio z lokalnego ujęcia wód mineralnych, tężnia oferuje naturalne inhalacje, które mają działanie przeciwzapalne i wspomagają leczenie chorób górnych dróg oddechowych. Otoczenie tężni, wyposażone w wygodne ławki, pozwala na komfortowy wypoczynek i pełne wykorzystanie prozdrowotnych właściwości solankowego mikroklimatu.

Łazienki mineralne w Słonej nazwano imieniem urodzonego w Lusławicach prof. Józefa Poborskiego, który przez lata prowadził badania nad wodami mineralnymi w okolicach Zakliczyna i zinwentaryzował te źródła w paśmie od Filipowic do Słonej. Według projektu i pod patronatem profesora wykonano wykopy, jeden odwiert i studnie badawcze, które zaowocowały analizami chemicznymi wód mineralnych. W uroczystości otwarcia Łazienek Mineralnych w Słonej uczestniczyła rodzina zmarłego w 1998 roku wieloletniego pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicy?

Łazienki mineralne w Słonej to doskonały powód, aby bliżej poznać gminę Zakliczyn i jej okolice. Nowa atrakcja idealnie wpisuje się w turystyczną mapę regionu, stanowiąc świetne uzupełnienie dla już istniejących ciekawych miejsc. Planując wizytę w Słonej, warto zarezerwować czas na zobaczenie malowniczych ruin zamku w Melsztynie, z którego roztacza się piękny widok na dolinę Dunajca.

Innym punktem obowiązkowym jest urokliwy Rynek w Zakliczynie z historyczną zabudową oraz zabytkowy, romański Kościół świętego Idziego Opata. Połączenie relaksu w łazienkach mineralnych z odkrywaniem lokalnych skarbów kultury i historii to przepis na udaną wycieczkę dla całej rodziny i doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu w sercu Pogórza.

