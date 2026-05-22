Na drodze krajowej nr 75 doszło do zdarzenia, które sparaliżowało ruch na ważnej trasie między Brzeskiem a Nowym Sączem.

Samochód ciężarowy wypadł z jezdni w miejscowości Okocim, zmuszając służby do wprowadzenia ruchu wahadłowego dla obu kierunków.

Pechowa kolizja na DK 75 pod Brzeskiem

Z informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wynika, że do zdarzenia doszło w piątek, 22 maja 2026 roku, około godziny 10:30. Na 19. kilometrze drogi krajowej nr 75, w miejscowości Okocim, kierujący samochodem ciężarowym na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni.

Na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Utrudnienia dla kierowców

W związku ze zdarzeniem i prowadzonymi na miejscu działaniami służb, na odcinku drogi krajowej nr 75 w Okocimiu występują poważne utrudnienia. Ruch w obu kierunkach odbywa się wahadłowo.

Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin, czyli do około godziny 13:30. Kierowcy podróżujący na trasie Brzesko – Nowy Sącz muszą liczyć się z powstawaniem zatorów drogowych. Jeśli to możliwe, warto rozważyć wybór alternatywnych tras.

