Utrudnienia na DK75 w Okocimiu. Ciężarówka wypadła z drogi, wprowadzono ruch wahadłowy

Tomasz Piszczek
2026-05-22 11:30

Do niegroźnego, ale uciążliwego zdarzenia drogowego doszło w piątek przed południem na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Okocim. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu na trasie Brzesko – Nowy Sącz. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

  • Na drodze krajowej nr 75 doszło do zdarzenia, które sparaliżowało ruch na ważnej trasie między Brzeskiem a Nowym Sączem. 
  • Samochód ciężarowy wypadł z jezdni w miejscowości Okocim, zmuszając służby do wprowadzenia ruchu wahadłowego dla obu kierunków. 
  • Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i czy warto szukać alternatywnej trasy, aby uniknąć wielogodzinnych korków. 
Pechowa kolizja na DK 75 pod Brzeskiem

Z informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wynika, że do zdarzenia doszło w piątek, 22 maja 2026 roku, około godziny 10:30. Na 19. kilometrze drogi krajowej nr 75, w miejscowości Okocim, kierujący samochodem ciężarowym na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni.

Na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Utrudnienia dla kierowców

W związku ze zdarzeniem i prowadzonymi na miejscu działaniami służb, na odcinku drogi krajowej nr 75 w Okocimiu występują poważne utrudnienia. Ruch w obu kierunkach odbywa się wahadłowo.

Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin, czyli do około godziny 13:30. Kierowcy podróżujący na trasie Brzesko – Nowy Sącz muszą liczyć się z powstawaniem zatorów drogowych. Jeśli to możliwe, warto rozważyć wybór alternatywnych tras.

