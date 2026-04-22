Lecznicza woda na wyciągnięcie ręki! W Słonej koło Zakliczyna otwarto łazienki mineralne

W Słonej koło Zakliczyna otwarto łazienki mineralne z tężnią i ścieżką do brodzenia.

Inwestycja za 2,8 mln zł ma wykorzystywać lokalne wody do wodolecznictwa.

Ta inwestycja kosztowała ponad 2,8 mln złotych. Mowa o łazienkach mineralnych, które powstały w miejscowości Słona w gminie Zakliczyn. W kompleksie znalazła się tężnia solankowa, ścieżka do brodzenia w wodzie a także tereny rekreacyjne z małą infrastrukturą, umożliwiającą wypoczynek i aktywności na świeżym powietrzu.

- To jest pomysł, inicjatywa, która powstała w 2016 roku. Wtedy właśnie wykonaliśmy dokumentację projektową na wykonanie łazienek mineralnych. Tutaj mieliśmy wsparcie zewnętrzne ze środków unijnych w ramach takiego projektu łączącego kilka gmin. Chodzi tutaj o Źródlany Szlak. Liderem tego projektu są naturalnie Ciężkowice, ponieważ tutaj powstał Park Zdrojowy i cała infrastruktura. Ale też w ramach Źródlanego Szlaku funkcjonują atrakcje turystyczne, które zostały wykonane również w gminie Gromnik, w gminie Pleśna, no i oczywiście teraz przyszedł czas na zadanie na terenie gminy Zakliczyn. Łazienki mineralne mają nawiązywać do tego potencjału wód mineralnych, który występuje na terenie gminy Zakliczyn. Bowiem właśnie miejscowość Słona, Bieśnik, to pasmo jest właśnie zasobne w wody mineralne i te wody doprowadzone wodociągiem bezpośrednio do tych łazienek mineralnych, więc można bezpośrednio z tej wody skorzystać – mówi Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.

W centralnym punkcie kompleksu łazienek mineralnych znajduje się tężnia solankowa, przeznaczona do naturalnej inhalacji górnych dróg oddechowych. Jest zasilana bezpośrednio z ujęcia wody mineralnej w Słonej. Odwiedzający mogą korzystać ze ścieżki do brodzenia w płytkiej wodzie o właściwościach leczniczych, albo wypocząć na placu rekreacyjnym. Koszt całej inwestycji to przeszło 2,8 mln zł, a ponad 2,4 mln zł wyniosło rządowe dofinansowanie.

- Trzeba wspomnieć również, że ten pomysł Źródlanego Szlaku opierał się o taką koncepcję księdza Kneippa, który mówił i stosował taką formę wodolecznictwa i właśnie to rozwiązanie, budowa tego kompleksu łazienek mineralnych opiera się o tą metodę wodolecznictwa. Przecież wiemy, że woda ma ten charakter leczniczy, choroby układu krążenia, układu oddychania i inne schorzenia, które występują współcześnie, naprawdę mogą być łagodzone albo zupełnie wyleczone właśnie poprzez korzystanie z wód, które mają właśnie te właściwości lecznicze. I właśnie ta ścieżka do brodzenia również ma ten charakter leczniczy. Ale myślę, że to miejsce naprawdę będzie przyciągało turystów, podniesie atrakcyjność turystyczną tutaj całego regionu – dodaje burmistrz Chrobak.

Łazienki mineralne w Słonej nazwano imieniem urodzonego w Lusławicach prof. Józefa Poborskiego, który przez lata prowadził badania nad wodami mineralnymi w okolicach Zakliczyna i zinwentaryzował te źródła w paśmie od Filipowic do Słonej. Według projektu i pod patronatem profesora wykonano wykopy, jeden odwiert i studnie badawcze, które zaowocowały analizami chemicznymi wód mineralnych. W uroczystości uczestniczyła rodzina zmarłego w 1998 roku wieloletniego pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w tym córki – Katarzyna Poborska-Młynarska i Teresa Pencakowska.

6

