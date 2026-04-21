- Wieczorny wypadek w Ciężkowicach na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej.
- W zdarzeniu zderzyły się motocykl, autobus oraz laweta.
- Dwie młode osoby podróżujące jednośladem zostały ranne.
- Policja wyjaśnia, jak doszło do tej tragedii na drodze.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Wypadek z udziałem motocyklistów na skrzyżowaniu
Do zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, po godzinie 19:00. Na skrzyżowaniu ulicy Tarnowskiej, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 977, z ulicą Jastrzębską w Ciężkowicach zderzyły się trzy pojazdy: motocykl, autobus oraz laweta.
Dwie osoby poszkodowane
W wyniku wypadku najpoważniejszych obrażeń doznały osoby podróżujące jednośladem. Kobieta i mężczyzna w wieku około 20 lat zostali na miejscu zaopatrzeni przez przybyłe zespoły ratownictwa medycznego, a następnie zabrani do szpitala. Na miejscu interweniowali również strażacy.
Utrudnienia i dochodzenie policji
Bezpośrednio po wypadku droga w miejscu zdarzenia była całkowicie nieprzejezdna. "Droga przez jakiś czas była zablokowana. Później wprowadzono ruch wahadłowy" – poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!