Wieczorny wypadek w Ciężkowicach na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej.

W zdarzeniu zderzyły się motocykl, autobus oraz laweta.

Dwie młode osoby podróżujące jednośladem zostały ranne.

Policja wyjaśnia, jak doszło do tej tragedii na drodze.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Wypadek z udziałem motocyklistów na skrzyżowaniu

Do zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, po godzinie 19:00. Na skrzyżowaniu ulicy Tarnowskiej, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 977, z ulicą Jastrzębską w Ciężkowicach zderzyły się trzy pojazdy: motocykl, autobus oraz laweta.

Dwie osoby poszkodowane

W wyniku wypadku najpoważniejszych obrażeń doznały osoby podróżujące jednośladem. Kobieta i mężczyzna w wieku około 20 lat zostali na miejscu zaopatrzeni przez przybyłe zespoły ratownictwa medycznego, a następnie zabrani do szpitala. Na miejscu interweniowali również strażacy.

Utrudnienia i dochodzenie policji

Bezpośrednio po wypadku droga w miejscu zdarzenia była całkowicie nieprzejezdna. "Droga przez jakiś czas była zablokowana. Później wprowadzono ruch wahadłowy" – poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Zderzenie czołowe na DW 982 koło Szczucina. Dwie osoby ranne, droga zablokowana

