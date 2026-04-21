Słupiec: Zderzenie czołowe na DW 982. Dwie osoby ranne, droga zablokowana

Tomasz Piszczek
2026-04-21 15:20

We wtorek po południu na drodze wojewódzkiej nr 982 w miejscowości Słupiec doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku oboje kierujący, kobieta i mężczyzna, zostali poszkodowani i przetransportowani do szpitala. Trasa w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.

Galeria zdjęć 4
  • Na drodze wojewódzkiej nr 982 w Słupcu doszło do groźnego wypadku. 
  • Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Ranni zostali oboje kierujący. 
  • Na miejscu pracują służby ratunkowe, a trasa jest całkowicie zablokowana. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Groźny wypadek w Słupcu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, przed godziną 13:30 na drodze wojewódzkiej nr 982 w Słupcu (powiat dąbrowski). Z pierwszych informacji przekazanych przez służby wynika, że zderzyły się czołowo dwa pojazdy osobowe. W wyniku uderzenia jeden z samochodów wpadł do przydrożnego rowu.

Wiadomo, że w obu pojazdach podróżowali wyłącznie kierowcy. Na miejscu trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.

Akcja służb i stan poszkodowanych

Na miejsce niezwłocznie zadysponowano służby ratunkowe, w tym trzy zastępy straży pożarnej oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. Strażacy po przybyciu zabezpieczyli teren zdarzenia i przystąpili do działań ratowniczych.

Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, st. kpt. Piotr Prosowicz, oboje kierujący zostali zabrani do szpitala.

- Poszkodowana kobieta została przetransportowana do placówki medycznej przez pierwszy z zespołów ratownictwa. Drugi z kierowców, mężczyzna, również trafił pod opiekę ratowników, którzy podjęli decyzję o jego hospitalizacji w celu przeprowadzenia dodatkowych badań.

Droga wojewódzka nr 982 w miejscu wypadku jest obecnie nieprzejezdna. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu.

Okoliczności wypadku bada policja.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Galeria zdjęć 4
wypadek
utrudnienia w ruchu
powiat dąbrowski
zderzenie samochodów