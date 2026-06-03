Stare książki i firanki dostają drugie życie! Tarnów w akcji „Worki Sztuki”

Tarnów po raz trzeci rozbrzmiewał turkotem maszyn do szycia podczas akcji „Worki Sztuki”, która dynamicznie promuje ekologię i upcykling.

Uczniowie ze Szkoły Szczepanika przekształcali stare firanki w wytrzymałe, wielorazowe torby, a Biblioteka Pedagogiczna uczyła, jak tworzyć artystyczne rzeźby z niepotrzebnych książek.

Odkryj, jak te proste inicjatywy skutecznie redukują plastik i inspirują do kreatywnego recyklingu, dając przedmiotom drugie życie w Tarnowie!

Worki Sztuki to nazwa ekologicznego happeningu, który z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbywa się w Tarnowie. W wydarzenie od początku angażują się nauczyciele i uczniowie Szkoły Szczepanika, którzy ze zużytych firanek szyją na maszynach ekologiczne woreczki na zakupy. Torebki są wielokrotnego użytku, można je prać i ponownie korzystać podczas zakupów. Chociaż wyglądają na delikatne, mogą swobodnie pomieścić nawet 3 kg warzyw lub owoców. Inicjatywa ma zwracać uwagę mieszkańców Tarnowa na ważną rolę recyklingu i zachęcać do zmniejszania zużycia plastiku w postaci torebek foliowych. Wykonane przez uczestników trzeciej edycji akcji woreczki natychmiast znajdowały chętnych, którzy deklarowali ich używanie podczas codziennych sprawunków.

- Te woreczki są do owoców, warzyw, można w nich chować pranie. Są wielokrotnego użytku, robione ze starych firan, więc się od razu nie marnuje. Szycie jest dość proste, więc wydaje mi się, że każdy w domu sam może również zrobić. Jak idę na zakupy to właśnie w nich chowam jakieś owoce, warzywa. Są wytrzymałe, są też różne rozmiary, więc sobie można wybrać jaki się chce. Mamy bardzo dużo chętnych, którzy właśnie korzystają. Już nam się powoli kończą te woreczki, ale jeszcze trochę jest. Myślę, że to super inicjatywa, ponieważ robimy coś dla ekologii. Można porozmawiać z ludźmi. No i ogólnie, to taka fajna inicjatywa – mówiła Daria z klasy III TPM Szkoły Szczepanika w Tarnowie.

POSŁUCHAJ uczestników akcji ekologicznej Worki Sztuki w Tarnowie

Tym razem inicjatorzy wydarzenia postanowili rozszerzyć jego formułę o przetwarzanie nie tylko starych materiałów firankowych. Dlatego obok stoisk z maszynami do szycia stanęło również stoisko, na którym realizowano warsztaty artystycznego upcyklingu starych, zniszczonych i niepotrzebnych książek. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie pokazywali, jak można stare książki zamieniać w papierowe rzeźby przestrzenne:

- Możemy zagospodarować stare książki, które zalegają, zdezakualizowane, pożółkłe, niepotrzebne nikomu, w piękne dekoracje przestrzenne, 3D, wszelkiego rodzaju wycinanki z kartek do tworzenia parasolek, różnych motylków, spódnic nawet baletnicy. Myśmy się w bibliotece zainteresowali tym tematem i dajemy drugie życie książkom w ten sposób, że właśnie składamy je i dekorujemy nimi nasze wnętrza. Zajęcie wymaga dokładności ze względu na to, że jak zrobimy równo, dokładnie, no to będzie efekt przyjemniejszy. Wiadomo, można oddać na makulaturę, ale najpierw pobawmy się książką, popatrzymy, że są takie możliwości, żeby ją wykorzystać totalnie nietypowo. Jesteśmy tutaj we trzy, więc pomagamy, pokazujemy. Mamy przygotowane szablony, już takie troszkę półprodukty powycinane do konstruowania różnych dekoracji. Są chętni, dzieciaki się też cieszą. Pani już tutaj widzę skończyła robić spódnicę baletnicy, zaraz weźmiemy klej na gorąco i zrobimy jej piękną kreację z gazety – mówiła w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Lidia Marzec z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

Do maszyn, oprócz uczniów, zasiedli również znani Tarnowianie. Dodatkowo przechodnie mogli obejrzeć przygotowany przez młodzież spektakl taneczno-muzyczny, będący metaforą rywalizacji współczesnych żywiołów: konsumpcjonizmu, zrównoważonego rozwoju oraz idei zero waste. Więcej o wydarzeniu w naszej rozmowie z uczestnikami – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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