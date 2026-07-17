Jesteś fanem kryminałów Chmielarza? 29 lipca spotkasz autora Żmijowiska w Tarnowie

Wojciech Chmielarz, jeden z najpopularniejszych autorów polskich kryminałów, zawita do Tarnowa na wyjątkowe spotkanie.

To niepowtarzalna okazja, by poznać kulisy powstawania bestsellerów, zadać pytania i zdobyć autograf twórcy cyklu o komisarzu Mortce.

Przyjdź i odkryj, co inspiruje mistrza gatunku, dowiedz się o ekranizacjach jego powieści oraz jak rozpocząć własną przygodę z pisaniem.

To będzie okazja do spotkania, wysłuchania rozmowy, zadania pytań i zdobycia autografu. W środę, 29 lipca 2026, gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, będzie Wojciech Chmielarz. To wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, jeden z topowych autorów kryminałów i thrillerów, a także dziennikarz, scenarzysta i podcaster.

Wojciech Chmielarz to laureat Nagrody Wielkiego Kalibru i Wielkiego Kalibru Czytelników, aż dziesięciokrotnie był nominowany do tej nagrody. Jest autorem między innymi cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce, a za thriller psychologiczny "Żmijowisko" otrzymał nagrodę Złoty Pocisk i Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Kryminału.

POSŁUCHAJ: mówi Iwona Gleisner, z działu komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie

- Wojciech Chmielarz to jest duże nazwisko i należy do grona tych najpopularniejszych, najbardziej znanych, najbardziej czytanych autorów polskich kryminałów. (...) Na takim spotkaniu rozmawia się nie tylko o książkach. Rozmawia się też o kulisach pisania, o inspiracjach, rozmawia się o innych autorach, w ogóle o literaturze. Można poznać człowieka na żywo, autora, jako zwykłego człowieka. Czasem opowiada różne anegdoty z życia wzięte, różne historie, więc jest zazwyczaj dość zabawnie. No i oczywiście można zadać własne pytania, nie tylko prowadzący zadaje pytania. Można kupić książkę, przynieść swoją, dostać autograf, dostać jakąś dedykację specjalną, porozmawiać nawet w cztery oczy, bo tam często zostają uczestnicy i zgadzają się na to autorzy. No więc to jest takie święto. Można przyjść z jakimiś swoimi uwagami co do tego, że zakończenie książki na przykład nam się nie podobało. Często się to zdarza. Niektórzy są nawet zbulwersowani. Bardzo często się powtarzają pytania na temat kontynuacji historii - mówi Iwona Gleisner, z działu komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, która poprowadzi spotkanie.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie z Wojciechem Chmielarzem miłośników jego literatury, ale również osoby, które być dopiero chciałyby rozpocząć własną przygodę literacką.

- Przychodzą młodzi ludzie czasem, którzy piszą do szuflady i boją się. Boją się, a autorzy chętnie opowiadają o tych swoich początkach, trudnych zazwyczaj, bo rzeczywiście mało którego pisarza, autora stać na to, żeby zajmować się tylko tym i z tego się utrzymywać. A na pewno każdy zaczynał od wykonywania jakiegoś innego zawodu. Te rady ich są bardzo pomocne, zwłaszcza dla młodych. I oni najczęściej zachęcają do tego, żeby pisać, żeby się nie bać, żeby wydawać, spotkania autorskie robić, oczywiście, bo to bardzo pomaga i czytelnikom i autorom.

Podczas spotkania w Tarnowie będzie można porozmawiać z autorem o kulisach powstawania książek m.in. cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce oraz o ekranizacjach jego bestsellerowych powieści. Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem odbędzie się 29 lipca 2026 w siedzibie Tarnowskiego Centrum Kultury przy Rynku 5, w sali na parterze. Wydarzenie jest otwarte, początek o godzinie 18:00. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa 2026.

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