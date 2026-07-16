Sąd w Krośnie wydał wyrok w sprawie 26-latka, który uczestniczył w serii oszustw metodą "na wnuczka" na terenie trzech województw.

Mężczyzna pełnił w zorganizowanej grupie rolę "odbieraka" i zdołał wyłudzić od seniorów łącznie blisko 250 tysięcy złotych.

Oprócz kary ponad 5 lat więzienia sąd nałożył na skazanego obowiązek zwrotu wszystkich pieniędzy pokrzywdzonym.

Dowiedz się, jak dokładnie działali przestępcy i jaki jeden kluczowy szczegół pozwolił policji schwytać sprawcę.

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Kara więzienia i obowiązek naprawienia szkody

W poniedziałek, 6 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy w Krośnie wydał wyrok w sprawie Kewina O., oskarżonego o dokonanie trzech oszustw na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Sąd uznał 26-latka za winnego doprowadzenia seniorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wymierzył mu karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Dodatkowo skazany został zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zwrot wyłudzonych kwot. Łącznie ofiary straciły 249 300 złotych. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, sąd postanowił o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego.

Jak działali oszuści?

Kewin O. pełnił w grupie przestępczej rolę tak zwanego "odbieraka". Jego wspólnicy wykonywali telefony do ofiar, podszywając się pod funkcjonariuszy Policji oraz członków rodziny. Oszuści przekonywali seniorów, że ich bliski spowodował poważny wypadek drogowy i grozi mu areszt. Jedynym sposobem na uniknięcie zatrzymania miała być wpłata wysokiej kaucji.

Zadaniem Kewina O. było odebranie gotówki od zmanipulowanych ofiar. Mężczyzna przyjeżdżał pod wskazany adres wynajętą taksówką, a następnie przedstawiał się jako prokurator lub adwokat, by uwiarygodnić swoją rolę.

Dramat seniorki z Lisiej Góry

Jedną z ofiar była Maria Ł., mieszkanka Lisiej Góry w powiecie tarnowskim. 26 sierpnia 2025 roku do kobiety zadzwoniła rzekoma policjantka z informacją o wypadku spowodowanym przez jej córkę. Następnie seniorka usłyszała w słuchawce zapłakany głos kobiety podającej się za jej córkę, która błagała o pomoc finansową. Oszustka poleciła ofierze nie rozłączać się i nie informować nikogo o sprawie.

Po kilkudziesięciu minutach w mieszkaniu Marii Ł. pojawił się Kewin O., podający się za prokuratora. Kobieta przekazała mu wszystkie swoje oszczędności w kwocie 64 tysięcy złotych, które przez lata odkładała na zabezpieczenie przyszłości niepełnosprawnego syna. Dopiero po wyjściu mężczyzny, gdy zadzwoniła do prawdziwej córki, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Policyjne śledztwo i zatrzymanie sprawcy

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Tarnowa udało się zidentyfikować sprawcę. Kluczowe okazały się zeznania taksówkarza, który wiózł "odbieraka", a także nagrania z monitoringu, m.in. ze stacji paliw. Policjanci zabezpieczyli również odciski palców pozostawione przez Kewina O. Mężczyzna został zatrzymany 2 września 2025 roku i na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany.

W toku śledztwa okazało się, że 26-latek dokonał podobnych przestępstw:

18 sierpnia 2025 r. w miejscowości Głowienka (woj. podkarpackie) wyłudził 55 300 złotych .

w miejscowości (woj. podkarpackie) wyłudził . 20 sierpnia 2025 r. w miejscowości Przegród (woj. podlaskie) wyłudził 130 000 złotych.

Recydywista z Zabrza

Kewin O. to mieszkaniec Zabrza, który był już w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa narkotykowe oraz przeciwko mieniu. Mimo skazania go na bezwzględną karę pozbawienia wolności, wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jednocześnie prokuratura i policja kontynuują czynności mające na celu zidentyfikowanie i zatrzymanie pozostałych członków grupy przestępczej.

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