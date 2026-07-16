Wyrok w sprawie oszustw "na wnuczka". 26-latek skazany na ponad 5 lat za kratami

Tomasz Piszczek
2026-07-16 11:00

Sąd Rejonowy w Krośnie skazał 26-letniego Kewina O. na karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności za serię oszustw metodą "na wnuczka". Mężczyzna, działając w zorganizowanej grupie, wyłudził od trzech starszych osób łącznie blisko 250 tysięcy złotych. Oprócz kary więzienia sąd nałożył na skazanego obowiązek zwrotu wszystkich pieniędzy pokrzywdzonym. Wyrok nie jest prawomocny.

Tablice Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnowie na ścianie budynku. O karze dla oszusta przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Justyna Świderska Tablice z nazwami "Prokuratura Okręgowa w Tarnowie" i "Prokuratura Rejonowa w Tarnowie" na jasnej ścianie budynku z godłem Polski, symbolizujące system sprawiedliwości. Monitoring nad tablicami podkreśla bezpieczeństwo, kluczowe dla treści Super Biznes o odpowiedzialności prokuratorów.
  • Sąd w Krośnie wydał wyrok w sprawie 26-latka, który uczestniczył w serii oszustw metodą "na wnuczka" na terenie trzech województw. 
  • Mężczyzna pełnił w zorganizowanej grupie rolę "odbieraka" i zdołał wyłudzić od seniorów łącznie blisko 250 tysięcy złotych. 
  • Oprócz kary ponad 5 lat więzienia sąd nałożył na skazanego obowiązek zwrotu wszystkich pieniędzy pokrzywdzonym. 
  • Dowiedz się, jak dokładnie działali przestępcy i jaki jeden kluczowy szczegół pozwolił policji schwytać sprawcę.
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Kara więzienia i obowiązek naprawienia szkody

W poniedziałek, 6 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy w Krośnie wydał wyrok w sprawie Kewina O., oskarżonego o dokonanie trzech oszustw na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Sąd uznał 26-latka za winnego doprowadzenia seniorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wymierzył mu karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Dodatkowo skazany został zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zwrot wyłudzonych kwot. Łącznie ofiary straciły 249 300 złotych. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, sąd postanowił o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego.

Jak działali oszuści?

Kewin O. pełnił w grupie przestępczej rolę tak zwanego "odbieraka". Jego wspólnicy wykonywali telefony do ofiar, podszywając się pod funkcjonariuszy Policji oraz członków rodziny. Oszuści przekonywali seniorów, że ich bliski spowodował poważny wypadek drogowy i grozi mu areszt. Jedynym sposobem na uniknięcie zatrzymania miała być wpłata wysokiej kaucji.

Zadaniem Kewina O. było odebranie gotówki od zmanipulowanych ofiar. Mężczyzna przyjeżdżał pod wskazany adres wynajętą taksówką, a następnie przedstawiał się jako prokurator lub adwokat, by uwiarygodnić swoją rolę.

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Dramat seniorki z Lisiej Góry

Jedną z ofiar była Maria Ł., mieszkanka Lisiej Góry w powiecie tarnowskim. 26 sierpnia 2025 roku do kobiety zadzwoniła rzekoma policjantka z informacją o wypadku spowodowanym przez jej córkę. Następnie seniorka usłyszała w słuchawce zapłakany głos kobiety podającej się za jej córkę, która błagała o pomoc finansową. Oszustka poleciła ofierze nie rozłączać się i nie informować nikogo o sprawie.

Po kilkudziesięciu minutach w mieszkaniu Marii Ł. pojawił się Kewin O., podający się za prokuratora. Kobieta przekazała mu wszystkie swoje oszczędności w kwocie 64 tysięcy złotych, które przez lata odkładała na zabezpieczenie przyszłości niepełnosprawnego syna. Dopiero po wyjściu mężczyzny, gdy zadzwoniła do prawdziwej córki, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Policyjne śledztwo i zatrzymanie sprawcy

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Tarnowa udało się zidentyfikować sprawcę. Kluczowe okazały się zeznania taksówkarza, który wiózł "odbieraka", a także nagrania z monitoringu, m.in. ze stacji paliw. Policjanci zabezpieczyli również odciski palców pozostawione przez Kewina O. Mężczyzna został zatrzymany 2 września 2025 roku i na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany.

W toku śledztwa okazało się, że 26-latek dokonał podobnych przestępstw:

  • 18 sierpnia 2025 r. w miejscowości Głowienka (woj. podkarpackie) wyłudził 55 300 złotych.
  • 20 sierpnia 2025 r. w miejscowości Przegród (woj. podlaskie) wyłudził 130 000 złotych.

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Recydywista z Zabrza

Kewin O. to mieszkaniec Zabrza, który był już w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa narkotykowe oraz przeciwko mieniu. Mimo skazania go na bezwzględną karę pozbawienia wolności, wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jednocześnie prokuratura i policja kontynuują czynności mające na celu zidentyfikowanie i zatrzymanie pozostałych członków grupy przestępczej.

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