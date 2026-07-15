Prostuje płótna, wzmacnia obrazy. Nowy cud techniki w Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Muzeum Ziemi Tarnowskiej zrewolucjonizowało swoją pracownię konserwacji, inwestując w innowacyjny sprzęt, który zmienia oblicze renowacji zabytków.

Niskociśnieniowy stół konserwatorski, nazywany "żelazkiem i przyssawką", umożliwi szybkie i precyzyjne prostowanie oraz wzmacnianie zdeformowanych płócien i dokumentów.

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Będzie można szybciej i łatwiej prowadzić prace renowacyjne. Pracownia konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej otrzymała nowoczesne urządzenie do prowadzenia renowacji zabytkowych obrazów czy dokumentów. To podgrzewany, niskociśnieniowy stół konserwatorski. Dzięki temu można stabilizować i prostować zdeformowane płótna oraz papier. Umożliwia on także przeprowadzanie zabiegów podklejania obrazów, czyli wzmacniania osłabionych płócien. Z kolei dzięki działaniu podciśnienia funkcjonuje jak ogromna, powietrzna przyssawka. Pozwala to bezpiecznie i równomiernie przytrzymywać delikatne materiały. Połączenie ciepła i podciśnienia przyspiesza oraz ułatwia wiele procesów konserwatorskich.

POSŁUCHAJ: mówi Tomasz Głowacz, kierownik Działu Konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej

- Można powiedzieć w przenośni, że jest to ogromne żelazko. Dzięki temu, że jest podgrzewane, możemy stabilizować obrazy na płótnie. Ma również perforowaną powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam wyprostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie, na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego stołu, ponieważ w ramach modernizacji zamku w Dębnie przypadło nam do renowacji w naszej pracowni około 40 obiektów na płótnie malowanych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi razem z moimi koleżankami z działu konserwacji, które zajmują się konserwacją malarstwa między innymi. To jest duży krok dla nas, bo bez tego stołu nie bylibyśmy w stanie tych prac przeprowadzić – przekonuje Tomasz Głowacz, kierownik Działu Konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.

Nowe wyposażenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Ziemi Tarnowskiej kupowane jest dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość całego projektu wynosi około 76 tys. zł, z czego ponad 54 tys. zł stanowi dotacja. Modernizacja pracowni umożliwi również prowadzenie bardziej zaawansowanych badań konserwatorskich, w tym analiz technologicznych, materiałowych i mikrobiologicznych. Pozwoli to na skuteczniejsze zabezpieczanie dzieł i przywracanie im wartości artystycznej oraz historycznej.

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