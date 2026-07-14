Binarowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Znajduje się w niej zabytkowy kościół św. Michała Archanioła

Binarowa jest jedną z najbardziej urokliwych wsi w Małopolsce. Wieś została lokowana na prawie niemieckim dzięki przywilejowi danemu przez króla Jana Kazimierza w 1348 roku. Władca wręczył go na Wawelu sołtysom Mikołajowi Vlosniczar i Hermanowi. Miejscowość jeszcze w 1547 roku nosiła niemiecką nazwą Bynarhaw. W latach 1954-1972 wieś była częścią gromady Binarowa. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa krośnieńskiego. Jednym z najbardziej znanych obiektów w Binarowej jest kościół św. Michała Archanioła, wybudowany około 1500 roku w miejscu, gdzie wcześniej stała dawna drewniana świątynia. W jego wnętrzu znajdują się niezwykle cenne gotyckie rzeźby z XIV wieku i malowidła z XVI-XVII wieku.

Warto odnotować, że w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Binarowej można podziwiać słynący łaskami obraz Matki Boskiej, będący darem dla mieszkańców wisi od króla Jana Kazimierza. Malowidło jest umieszczone w lewym ołtarzu bocznym.

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Tak wygląda Binarowa i kościół parafialny św. Michała Archanioła [GALERIA]

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Dom Książków, Tarnów

„Ściana Śmierci” – unikatowe malowidła w skali Europy

Wnętrze świątyni skrywa prawdziwy artystyczny unikat, jakim jest cykl malowideł określanych mianem „Ściany Śmierci”. Te niezwykłe polichromie, rzadko spotykane w sztuce sakralnej, niosą głębokie, moralizatorskie przesłanie. Jedna ze scen ukazuje nagłą śmierć bogatego kupca, zaskoczonego podczas liczenia pieniędzy, co przypomina, że kres życia może nadejść w każdej chwili, niezależnie od statusu materialnego. Inne malowidło, uważane za ewenement na skalę europejską, przedstawia człowieka w okowach grzechu, przygniecionego przez diabła, symbolizując w ten sposób śmierć duszy.

Kompozycję dopełnia wizerunek śmierci z koroną na głowie i kosą, której ostrze znajduje się na wysokości głów wiernych, co stanowi dobitne przypomnienie o nieuchronności losu. Przeciwwagą dla tych dramatycznych scen jest umieszczone nad wejściem głównym malowidło przedstawiające „naukę dobrego umierania”. Ukazuje ono człowieka w spokoju odchodzącego do Boga, a łacińskie sentencje podpowiadają, jak zasłużyć na zbawienie.

Ołtarz główny – symbolika i bogactwo detali

Wielkie wrażenie na zwiedzających robi również ołtarz główny z początku XVII wieku. Jego centralne miejsce zajmuje gotycka figura Matki Bożej w złoconych szatach. Po jej bokach umieszczono postacie świętych Piotra z kluczem i Pawła z mieczem. Całość wieńczy figura patrona kościoła, św. Michała Archanioła, który walczy ze złem, a u jego stóp znajdują się rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława. Co ciekawe, dawniej archanioł trzymał w dłoni wagę do odmierzania dobrych i złych uczynków, jednak została ona usunięta jako element nieoryginalny podczas prac konserwatorskich przed wpisaniem obiektu na listę UNESCO.

Uwagę przyciąga także podstawa ołtarza, gdzie kolumny wspierane są przez symboliczne postacie Adama i Ewy. Uzupełniają ją wizerunki świętych Dominika oraz Tomasza. Mimo że poszczególne elementy wyposażenia pochodzą z różnych epok, razem tworzą spójną i harmonijną artystycznie całość.

Zwiedzanie kościoła w Binarowej – co warto wiedzieć?

Dla turystów pragnących osobiście podziwiać skarby kościoła w Binarowej, świątynia jest udostępniona do zwiedzania w sezonie turystycznym, trwającym od 1 maja do 30 września. Warto jednak pamiętać, że w poniedziałki i wtorki obiekt jest nieczynny. W pozostałe dni można go odwiedzać w następujących godzinach: w środy od 9:00 do 17:00, w czwartki, piątki i soboty od 9:00 do 18:00, a w niedziele od 12:00 do 17:00. Planując wizytę, należy uwzględnić przerwę między 13:00 a 13:30.

Zwiedzanie nie jest możliwe w czasie trwania mszy świętych oraz nabożeństw. W pozostałych miesiącach istnieje możliwość umówienia wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przewodniczką, panią Małgorzatą Nalepą (tel. 692 385 244). Chcąc zapewnić sobie wejście z oprowadzaniem, warto zarezerwować je z wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku grup zorganizowanych.