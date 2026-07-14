Pierwszy blok gotowy: Mieszkańcy odebrali klucze do mieszkań SIM w Siedliskach

W Siedliskach pod Tuchowem zakończono pierwszy etap dużej inwestycji SIM Małopolska, oddając 40 nowoczesnych mieszkań nowym lokatorom.

Dostępne lokale o metrażu 27,5-53 mkw. oferują ekologiczne rozwiązania i udogodnienia, a w planach są kolejne bloki z większymi mieszkaniami.

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Jedno, dwu i trzypokojowe mieszkania w pierwszym z trzech planowanych w tej lokalizacji bloków, mają powierzchnię od 27 i pół do 53 metrów kwadratowych. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze i mogą się wprowadzać. Nowy budynek ma cztery kondygnacje i jest wyposażony w windę. Każdy lokal posiada własną komórkę lokatorską. W ramach inwestycji powstał również parking, do dyspozycji mieszkańców jest ładowarka do samochodów elektrycznych, a w budynku zastosowano pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną.

POSŁUCHAJ: o inwestycji SIM w Siedliskach mówi Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa

- To była potężna inwestycja i bardzo śmiały projekt. Bardzo duże środki otrzymały gminy na ten cel. I dzisiaj widzimy już efekt końcowy, przynajmniej pierwszy blok już stoi. Blok jest bardzo dobrze wykonany. Trafiła się nam bardzo dobra firma lokalna z sąsiedniej gminy, bardzo się cieszymy, bo wybór wykonawcy jest bardzo ważny. A mamy przetargi, więc różnie to bywa, różnie się trafia. Ten blok jest bardzo dobrej jakości, jest w bardzo dobrym położeniu. Bardzo cicha, bardzo spokojna okolica, bardzo ładne tereny. A z drugiej strony blisko do przystanku, do drogi wojewódzkiej, do terenów rekreacyjnych, więc myślę, że to był bardzo dobry projekt. Cieszę się, że w niego weszliśmy i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy już myśleć o kolejnym bloku – mówi Radiu ESKA Tarnów Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Inwestycja w Siedliskach została zrealizowana na gruncie przekazanym przez Gminę Tuchów. Łączny koszt wyniósł blisko 13,5 mln zł, a powierzchnia użytkowa mieszkań przekracza 1811 mkw. To już piąta inwestycja zrealizowana przez SIM Małopolska, ale w planach są kolejne. Obok oddanego właśnie budynku powstaną jeszcze dwa kolejne:

- Jest już kilka osób chętnych na mieszkania w kolejnym bloku. Jeszcze się jednak wstrzymujemy z rekrutacją, bo chcemy przeprojektować kilka mieszkań z małych na większe. Widzimy po tych rekrutacjach, że ludzie szukają większych mieszkań niż my mamy tutaj. Interesują ich lokale o powierzchni około 50-60 metrów kwadratowych. Trzeba będzie połączyć kilka małych mieszkań, żeby powstało więcej tych dużych. Będzie to sumarycznie mniej mieszkań, z 40 zrobi się troszkę mniej, ale widzimy już, że nie będzie to problemem dlatego, że tych lokatorów mamy na tyle, ile tych mieszkań powstaje, a jeszcze w zapasie trzeci blok. Spokojnie możemy sobie pozwolić na obniżenie tej ilości, ale z takim efektem, że będą to większe mieszkania – dodaje burmistrz Marszałek.

Obecnie gmina Tuchów zapisuje kontakty do osób zainteresowanych wykupem mieszkań w kolejnym bloku SIM w Siedliskach. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji będzie publikowana na stronie Urzędu Gminy oraz w oficjalnych profilach na portalach społecznościowych. Mieszkania w Siedliskach powstały w formule SIM, przeznaczonej dla osób, które nie mają możliwości zakupu własnego lokalu na rynku komercyjnym, ale mogą regularnie opłacać czynsz. W Siedliskach stawka czynszu została ustalona na 22 zł za mkw. Dla najmniejszego mieszkania oznacza to około 607 zł miesięcznie, a dla lokalu o powierzchni 53 mkw. około 1163 zł.

Budowa pierwszego etapu rozpoczęła się w czerwcu 2024 roku. Roboty zakończono dwa lata później, a 12 czerwca 2026 roku inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Pierwszy etap obejmuje 40 mieszkań, kolejne dwa, również po 40 lokali, posiadają już pozwolenia na budowę i są w trakcie przygotowania. Łącznie w ramach osiedla w Siedliskach powstanie 120 mieszkań.

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