Kiedy specjalny autobus wyjedzie na ulice tarnowskiej starówki? Awaria pojazdu powodem opóźnienia

Tomasz Piszczek
2026-07-17 12:30

Uruchomienie nowej, bezpłatnej linii autobusowej nr 55, która miała obsługiwać tarnowską Starówkę, zostało przesunięte w czasie. Pierwotnie planowany na początek lipca start uniemożliwiła awaria techniczna specjalistycznego, elektrycznego autobusu Yutong E7S. Pojazd ma dotrzeć do miasta w drugiej połowie lipca, a linia może zostać uruchomiona na przełomie lipca i sierpnia.

Znak strefy zamieszkania na tarnowskiej Starówce. O darmowej linii autobusowej nr 55 przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Łukasz Grygiel Ulica Wałowa w Tarnowie
  • Uruchomienie wyczekiwanej, darmowej linii autobusowej nr 55 na tarnowskiej starówce zostało wstrzymane, co pokrzyżowało wakacyjne plany. 
  • Powodem opóźnienia jest awaria specjalistycznego, elektrycznego autobusu, który czeka na sprowadzenie kluczowej części spoza Unii Europejskiej. 
  • Władze miasta podały nowy termin startu i w ramach rekompensaty planują wydłużyć okres darmowych przejazdów.
  • Sprawdź, kiedy autobus wyjedzie na ulice.
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Awaria powodem opóźnienia

Specjalna linia autobusowa, mająca ułatwić poruszanie się po historycznym centrum Tarnowa, w tym po popularnej ulicy Wałowej, nie ruszyła zgodnie z planem. Przyczyną opóźnienia jest awaria autobusu Yutong E7S, który był testowany na Śląsku.

- Tam po przeprowadzonych testach uległ awarii. Część musiała być sprowadzona spoza Unii Europejskiej. Z tego co wiemy, ta część jest już dostępna w naszym kraju, czeka na oclenie - wyjaśnił zastępca prezydenta Tarnowa Maciej Włodek.

POSŁUCHAJ: kiedy specjalny autobus zacznie jeździć po tarnowskiej starówce mówi Maciej Włodek, zastępca prezydenta Tarnowa
Mediateka.pl

Dopiero po zakończeniu formalności celnych i przeprowadzeniu naprawy, pojazd będzie mógł zostać dostarczony do Tarnowa. Miasto jest już w pełni przygotowane do jego przyjęcia - wyznaczono i zainstalowano przystanki oraz przygotowano rozkłady jazdy. Po dostarczeniu autobusu, jego ostateczne przygotowanie do wyjazdu na trasę potrwa około dwóch dni.

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Nowy termin i wydłużony okres testowy

Władze miasta szacują, że autobus zostanie dostarczony do Tarnowa w drugiej połowie lipca, co pozwoli na uruchomienie linii na przełomie lipca i sierpnia. Jednocześnie przygotowywany jest projekt uchwały, który zostanie przedstawiony radnym podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lipca.

Propozycja zakłada wydłużenie bezpłatnego okresu testowego linii 55 o dodatkowy miesiąc – wrzesień. Jak zapewnił prezydent Włodek, możliwość ta została już uzgodniona z dostawcą pojazdu.

Czym charakteryzuje się specjalny autobus?

Yutong E7S to pojazd zaprojektowany z myślą o obsłudze zabytkowych i ciasnych centrów miast. Jego główną zaletą są niewielkie gabaryty - ma zaledwie 7 metrów długości. Jest to autobus w pełni elektryczny, co oznacza, że jest zeroemisyjny i cichy, co ma kluczowe znaczenie w historycznej przestrzeni miejskiej. Co istotne, miasto Tarnów ma już doświadczenie w eksploatacji floty autobusów elektrycznych.

Trasa i częstotliwość kursowania linii 55

Nowa, bezpłatna linia nr 55 będzie kursować z częstotliwością co około pół godziny, od godzin porannych do wieczornych. Trasa została zaplanowana w formie pętli, aby ułatwić mieszkańcom i turystom dostęp do kluczowych punktów Starego Miasta.

Autobus będzie rozpoczynał kursy z pętli przy ul. Pułaskiego, a następnie przejeżdżał ulicami: Krakowską, Wało wą, Lwowską, Starodąbrowską, Kołłątaja, Bernardyńską, Szeroką, ponownie Wałową, Targową, Najświętszej Marii Panny, Narutowicza i Krakowską, wracając na pętlę przy ul. Pułaskiego.

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