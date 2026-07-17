Uruchomienie wyczekiwanej, darmowej linii autobusowej nr 55 na tarnowskiej starówce zostało wstrzymane, co pokrzyżowało wakacyjne plany.

Powodem opóźnienia jest awaria specjalistycznego, elektrycznego autobusu, który czeka na sprowadzenie kluczowej części spoza Unii Europejskiej.

Władze miasta podały nowy termin startu i w ramach rekompensaty planują wydłużyć okres darmowych przejazdów.

Sprawdź, kiedy autobus wyjedzie na ulice.

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Awaria powodem opóźnienia

Specjalna linia autobusowa, mająca ułatwić poruszanie się po historycznym centrum Tarnowa, w tym po popularnej ulicy Wałowej, nie ruszyła zgodnie z planem. Przyczyną opóźnienia jest awaria autobusu Yutong E7S, który był testowany na Śląsku.

- Tam po przeprowadzonych testach uległ awarii. Część musiała być sprowadzona spoza Unii Europejskiej. Z tego co wiemy, ta część jest już dostępna w naszym kraju, czeka na oclenie - wyjaśnił zastępca prezydenta Tarnowa Maciej Włodek.

POSŁUCHAJ: kiedy specjalny autobus zacznie jeździć po tarnowskiej starówce mówi Maciej Włodek, zastępca prezydenta Tarnowa

Dopiero po zakończeniu formalności celnych i przeprowadzeniu naprawy, pojazd będzie mógł zostać dostarczony do Tarnowa. Miasto jest już w pełni przygotowane do jego przyjęcia - wyznaczono i zainstalowano przystanki oraz przygotowano rozkłady jazdy. Po dostarczeniu autobusu, jego ostateczne przygotowanie do wyjazdu na trasę potrwa około dwóch dni.

Nowy termin i wydłużony okres testowy

Władze miasta szacują, że autobus zostanie dostarczony do Tarnowa w drugiej połowie lipca, co pozwoli na uruchomienie linii na przełomie lipca i sierpnia. Jednocześnie przygotowywany jest projekt uchwały, który zostanie przedstawiony radnym podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lipca.

Propozycja zakłada wydłużenie bezpłatnego okresu testowego linii 55 o dodatkowy miesiąc – wrzesień. Jak zapewnił prezydent Włodek, możliwość ta została już uzgodniona z dostawcą pojazdu.

Czym charakteryzuje się specjalny autobus?

Yutong E7S to pojazd zaprojektowany z myślą o obsłudze zabytkowych i ciasnych centrów miast. Jego główną zaletą są niewielkie gabaryty - ma zaledwie 7 metrów długości. Jest to autobus w pełni elektryczny, co oznacza, że jest zeroemisyjny i cichy, co ma kluczowe znaczenie w historycznej przestrzeni miejskiej. Co istotne, miasto Tarnów ma już doświadczenie w eksploatacji floty autobusów elektrycznych.

Trasa i częstotliwość kursowania linii 55

Nowa, bezpłatna linia nr 55 będzie kursować z częstotliwością co około pół godziny, od godzin porannych do wieczornych. Trasa została zaplanowana w formie pętli, aby ułatwić mieszkańcom i turystom dostęp do kluczowych punktów Starego Miasta.

Autobus będzie rozpoczynał kursy z pętli przy ul. Pułaskiego, a następnie przejeżdżał ulicami: Krakowską, Wało wą, Lwowską, Starodąbrowską, Kołłątaja, Bernardyńską, Szeroką, ponownie Wałową, Targową, Najświętszej Marii Panny, Narutowicza i Krakowską, wracając na pętlę przy ul. Pułaskiego.

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