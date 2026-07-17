- Uruchomienie wyczekiwanej, darmowej linii autobusowej nr 55 na tarnowskiej starówce zostało wstrzymane, co pokrzyżowało wakacyjne plany.
- Powodem opóźnienia jest awaria specjalistycznego, elektrycznego autobusu, który czeka na sprowadzenie kluczowej części spoza Unii Europejskiej.
- Władze miasta podały nowy termin startu i w ramach rekompensaty planują wydłużyć okres darmowych przejazdów.
- Sprawdź, kiedy autobus wyjedzie na ulice.
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Awaria powodem opóźnienia
Specjalna linia autobusowa, mająca ułatwić poruszanie się po historycznym centrum Tarnowa, w tym po popularnej ulicy Wałowej, nie ruszyła zgodnie z planem. Przyczyną opóźnienia jest awaria autobusu Yutong E7S, który był testowany na Śląsku.
- Tam po przeprowadzonych testach uległ awarii. Część musiała być sprowadzona spoza Unii Europejskiej. Z tego co wiemy, ta część jest już dostępna w naszym kraju, czeka na oclenie - wyjaśnił zastępca prezydenta Tarnowa Maciej Włodek.
Dopiero po zakończeniu formalności celnych i przeprowadzeniu naprawy, pojazd będzie mógł zostać dostarczony do Tarnowa. Miasto jest już w pełni przygotowane do jego przyjęcia - wyznaczono i zainstalowano przystanki oraz przygotowano rozkłady jazdy. Po dostarczeniu autobusu, jego ostateczne przygotowanie do wyjazdu na trasę potrwa około dwóch dni.
Nowy termin i wydłużony okres testowy
Władze miasta szacują, że autobus zostanie dostarczony do Tarnowa w drugiej połowie lipca, co pozwoli na uruchomienie linii na przełomie lipca i sierpnia. Jednocześnie przygotowywany jest projekt uchwały, który zostanie przedstawiony radnym podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lipca.
Propozycja zakłada wydłużenie bezpłatnego okresu testowego linii 55 o dodatkowy miesiąc – wrzesień. Jak zapewnił prezydent Włodek, możliwość ta została już uzgodniona z dostawcą pojazdu.
Czym charakteryzuje się specjalny autobus?
Yutong E7S to pojazd zaprojektowany z myślą o obsłudze zabytkowych i ciasnych centrów miast. Jego główną zaletą są niewielkie gabaryty - ma zaledwie 7 metrów długości. Jest to autobus w pełni elektryczny, co oznacza, że jest zeroemisyjny i cichy, co ma kluczowe znaczenie w historycznej przestrzeni miejskiej. Co istotne, miasto Tarnów ma już doświadczenie w eksploatacji floty autobusów elektrycznych.
Trasa i częstotliwość kursowania linii 55
Nowa, bezpłatna linia nr 55 będzie kursować z częstotliwością co około pół godziny, od godzin porannych do wieczornych. Trasa została zaplanowana w formie pętli, aby ułatwić mieszkańcom i turystom dostęp do kluczowych punktów Starego Miasta.
Autobus będzie rozpoczynał kursy z pętli przy ul. Pułaskiego, a następnie przejeżdżał ulicami: Krakowską, Wało wą, Lwowską, Starodąbrowską, Kołłątaja, Bernardyńską, Szeroką, ponownie Wałową, Targową, Najświętszej Marii Panny, Narutowicza i Krakowską, wracając na pętlę przy ul. Pułaskiego.
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