Tragiczny finał wypadku pod Bochnią. Nie żyje 3-letni chłopiec, który wpadł do stawu

Nie żyje 3-letni chłopiec, który wpadł do stawu pod Bochnią. Trwa śledztwo

Mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia dziecka, które kilka dni temu wpadło do przydomowego stawu. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki w rozmowie z Radiem Eska, chłopiec zmarł 3 czerwca w szpitalu.

Do wypadku doszło 30 maja wieczorem na prywatnej posesji w miejscowości Tarnawa w powiecie bocheńskim. W tym czasie odbywało się tam przyjęcie urodzinowe 9-latki, na które zaproszono znajomych wraz z dziećmi. Wśród gości znajdował się również trzyletni chłopiec, który przyszedł na uroczystość z rodzicami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dorośli przebywali w namiocie ustawionym na terenie posesji, natomiast dzieci bawiły się w ogrodzie. Na rozległym terenie znajdował się również przydomowy staw.

Według nieoficjalnych informacji trzyletni chłopiec mógł próbować dosięgnąć piłki znajdującej się na wodzie. W pewnym momencie dziecko znalazło się w stawie. Zostało zauważone dopiero po chwili przez osoby obecne na miejscu. Chłopca natychmiast wyciągnięto z wody. Był nieprzytomny, rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śledczy badają obecnie dokładny przebieg zdarzenia. Postępowanie ma wyjaśnić, w jaki sposób dziecko znalazło się w wodzie oraz czy w chwili wypadku pozostawało pod właściwą opieką. Jak ustalono, rodzice chłopca byli trzeźwi.

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