Sąd przywrócił ją do pracy! Dyrektorka DPS Nowodworze wróciła na stanowisko po zwolnieniu

Marta Jamrozik, była dyrektorka DPS w Nowodworzu, powróciła na swoje stanowisko decyzją sądu pracy.

Sąd uznał jej zwolnienie za bezpodstawne, wiążąc je z kluczowymi zeznaniami w głośnej sprawie karnej, co wywołało kontrowersje.

Starosta tarnowski, choć wykonuje wyrok, już zapowiada możliwą apelację. Dowiedz się, co to oznacza dla placówki i gdzie trafiła jej następczyni.

Od środy, 22 lipca 2026 roku, Marta Jamrozik ponownie pełni funkcję dyrektorki Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. O jej przywróceniu na stanowisko zdecydował sąd pracy w Tarnowie. Wykonanie tego postanowienia potwierdza w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów starosta tarnowski Jacek Hudyma:

- Pani dyrektor Jamrozik od dzisiaj pracuje. Wróciła na stanowisko na tych samych warunkach, jak sąd w pierwszej instancji zatwierdził. Pełni obowiązki na tych samych zasadach, na tych samych warunkach. Tutaj się nic nie zmieniło. Dostosowujemy się do wyroków sądowych, ale wystąpiliśmy o pisemne uzasadnienie tego wyroku i jak będziemy mieli uzasadnienie, to wtedy będziemy się zastanawiać, czy będzie apelacja od tego wyroku, czy nie – informuje starosta Hudyma.

Dyrektorka DPS-u w Nowodworzu została zwolniona jesienią ubiegłego roku. Marta Jamrozik kierowała placówką przez ponad 20 lat. Była kluczowym świadkiem w sprawie dotyczącej próby przejęcia majątku jednego z pensjonariuszy i straciła pracę krótko po ogłoszeniu nieprawomocnego wyroku. W tym procesie skazany został między innymi były starosta tarnowski Roman Łucarz. Zwolniona dyrektorka przekonywała, że została pozbawiona stanowiska w odwecie za zeznania w procesie karnym przeciwko samorządowcom. Odwołała się do sądu pracy, który po kilku miesiącach procesu przywrócił ją na stanowisko na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Wcześniej jednak starostwo powiatowe jej funkcję powierzyło Renacie Krakowskiej, która teraz znalazła zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

- W PCPR w Tarnowie, po przerwie, ponownie utworzone zostało stanowisko zastępcy dyrektora. Zadań jest masę, wyzwań w najbliższej przyszłości również, bo już wiemy o pewnych zmianach legislacyjnych, jeśli chodzi o pomoc społeczną, ale też tworzenie nowych zadań, które będą kluczowe. Dlatego myślę, że będzie to stanowisko bardzo mocno obłożone, jeśli chodzi o wykonywaną pracę i od dzisiaj wszystkie zmiany zostały już wdrożone, czyli pani dyrektor Jamrozik wróciła do DPS-u Nowodworze, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie już funkcjonuje, już przejmuje obowiązki, wdraża się. Pani dyrektor Renata Krakowska sprawdziła się na pewno bezwzględnie w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, wykonała dużo pozytywnej pracy. Dlatego raczej przejdzie płynnie, jeśli chodzi o te zadania, które będzie miała do wykonania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – przekonuje Jacek Hudyma.

Starosta tarnowski przekonuje, że zawirowania kadrowe nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. W ciągu ostatnich miesięcy, pod okiem nowej dyrektorki wprowadzone zostały rozwiązania, z których zarząd powiatu jest zadowolony i które docenili pracownicy placówki. Mają być one kontynuowane. Jednocześnie, pytany o dalszą współpracę z dyrektor Martą Jamrozik, starosta Jacek Hudyma przekonuje, że stawia na pełen profesjonalizm:

- Staram się profesjonalnie podchodzić do swoich obowiązków, dlatego z mojej strony nie będzie żadnych problemów. Dla mnie najważniejszy jest pensjonariusz, dobre funkcjonowanie wszystkich jednostek, które są na terenie powiatu. Mamy pięć DPS-ów, jest to powiat, który ma jedną z największych ilości DPS-ów, mamy pięć prowadzonych przez nas, czy przez stowarzyszenia. Dlatego ja podchodzę do tego, tak jak powiedziałem, w sposób profesjonalny. Dla mnie najważniejsze jest dobro i rozwój poszczególnych jednostek. Dlatego żadnych emocji z mojej strony nie ma. Będziemy współpracować. Mam nadzieję, z drugiej strony również taki profesjonalizm będzie. Dlatego idziemy do przodu, a zobaczymy, jak dalej się potoczą losy.

Dodajmy, że w prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie Domach Pomocy Społecznej trwają remonty. Placówka w Nowodworzu jest jedną z najlepiej wyposażonych i wyremontowanych, ale pozostałe DPS-y wymagają pracy. I na tym urzędnicy chcą się skupić.

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