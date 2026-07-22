Zapomnij o kolejkach! W Tarnowie odbierzesz dokumenty i tablice rejestracyjne 24/7

Tarnowskie Starostwo Powiatowe rewolucjonizuje obsługę, uruchamiając nowoczesny urzędomat przy Wydziale Komunikacji.

Dostępne 24/7 urządzenie, przypominające paczkomat, umożliwia wygodny odbiór tablic rejestracyjnych i dowodów, eliminując wizyty w urzędzie.

Odkryj, jakie dokumenty odbierzesz bez kolejki i jak krok po kroku skorzystać z tej innowacyjnej usługi, oszczędzając swój czas!

Urzędomat, który stanął obok budynku Wydziału Komunikacji tarnowskiego Starostwa Powiatowego przy ul. Ostrogskich w Tarnowie, to pierwsze takie urządzenie uruchomione przez samorząd powiatu. Wyglądem przypomina popularne paczkomaty. Metalowa szafa zawiera 91 skrzynek, z których będzie można odbierać część dokumentów czy tablice rejestracyjne, bez konieczności odwiedzania budynku wydziału. To wygoda dla osób, które nie mogą pojawić się na Ostrogskich w godzinach pracy urzędników, albo w czasie weekendów.

- Idziemy do przodu na bazie doświadczeń innych powiatów, które już wcześniej taką inwestycję wykonały. 91 skrzynek, koszt całej realizacji - 144 tysiące złotych. (…) Cała procedura nieskomplikowana, bo już mamy przecież różne inne tego typu paczkomaty. Podobna zasada, dlatego myślę, że każdy kto już zapoznał się z tego typu inwestycjami, nie będzie miał żadnych problemów, jeśli chodzi o dotarcie i odebranie tych dokumentów, ale też tablic – mówił Jacek Hudyma, starosta tarnowski.

Urzędomat już działa. Jest dostępny dla klientów Wydziału Komunikacji tarnowskiego Starostwa Powiatowego 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

- Będzie można z niego skorzystać w sprawach odbioru dowodu rejestracyjnego, wtórnika dokumentu, również nowego dowodu rejestracyjnego w wyniku wymiany dotychczasowego blankietu w sytuacji, gdy skończy się miejsce na wpis kolejnego badania technicznego. Będzie można odebrać z urzędomatu również wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik. Żeby skorzystać z tej usługi, klient wypełni stosowny wniosek na druku opracowanym przez starostwo. W tym druku poda numer telefonu, na który otrzyma wiadomość SMS z informacją o gotowym do odbioru dokumencie czy też tablicy rejestracyjnej, czasie do którego należy odebrać dokument czy tablicę oraz kodzie odbioru - tłumaczy dyrektorka Wydziału Komunikacji starostwa - Paulina Maliszewska.

Sama obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Polega na wpisaniu numeru telefonu, kodu odbioru, zatwierdzeniu regulaminu, a także złożeniu podpisu na ekranie wyświetlacza. Na odbiór umieszczonych w urzędomacie dokumentów czy tablic klient ma 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia. Po tym czasie wrócą one do Wydziału Komunikacji i będzie je można odebrać na stanowisku obsługi w wydziale. Urzędnicy pomyśleli też o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Wyświetlacz umieszczono niżej, a klient poruszający się na wózku może we wniosku zaznaczyć, aby dokumenty zostały schowane w dolnych skrytkach urzędomatu.

- Korzystamy z doświadczeń innych samorządów, które już od sześciu lat stosują tego typu urzędomaty. Poza godzinami pracy urzędu petenci mogą odebrać swoje dokumenty. Czekamy też na nowelizację prawa administracyjnego, które pozwoliłoby większą ilość spraw obsłużyć w tego typu urządzeniu i jeśli tylko będą takie zmiany prawne, będziemy się starać iść w tym kierunku, aby jak najwięcej spraw można było właśnie w tego typu bezobsługowych urządzeniach załatwić. Na razie niektóre rzeczy są obwarowane tak przepisami, że musi być potwierdzony osobisty odbiór i własnoręczny podpis, także tego nie możemy na razie przeskoczyć, ale jeśli będzie taka możliwość prawna, będziemy z niej korzystać – zapewnia członek zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie – Tomasz Stelmach.

Wicestarosta Roman Łucarz przekonuje, że podobne urzędomaty przydałyby się również między innymi w wydziale geodezji czy wydziale budownictwa. Jeżeli tylko przepisy na to pozwolą, to samorząd zamierza uruchamiać kolejne takie urządzenia, aby usprawniać obsługę klientów. Jednak nie należy spodziewać się wprowadzenia takich rozwiązań jeszcze w tym roku.

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