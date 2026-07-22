Ponad 4700 chętnych na studia! Tarnowska uczelnia przeżywa oblężenie

Akademia Tarnowska pobiła rekord rekrutacji: ponad 4700 kandydatów walczy o 2321 miejsc. To bezprecedensowe zainteresowanie w historii uczelni!

Kierunek lekarski był najbardziej oblegany – 18 chętnych na jedno miejsce. Dużą konkurencję zanotowano też na pielęgniarstwie i fizjoterapii.

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W swojej ponad 28-letniej historii, największa tarnowska uczelnia nie cieszyła się aż tak wielkim zainteresowaniem. W systemie, w ramach tegorocznej rekrutacji, zanotowano ponad 4700 aplikacji, podczas gdy na chętnych czekało łącznie 2321 miejsc – 1696 na studiach stacjonarnych (tzw. dziennych) i 625 na studiach niestacjonarnych (tzw. zaocznych). W skali całej uczelni o jedno miejsce ubiegało się średnio ponad dwóch kandydatów.

- Największa konkurencja, zgodnie z przewidywaniami była na kierunku lekarskim, na który aplikowało 1100 chętnych, czyli ponad 18 osób na jedno miejsce. Poza kierunkiem lekarskim najbardziej oblegane były: pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia – niemal 650 osób, czyli ponad 8 chętnych na jedno miejsce, fizjoterapia – niemal 530 osób, czyli ponad 5 chętnych na jedno miejsce, psychologia – niemal 230 osób, czyli ponad 3 chętnych na jedno miejsce, lingwistyka stosowana – niemal 190 osób, czyli ponad 4 chętnych na jedno miejsce, kosmetologia – niemal 170 osób, czyli ponad 2 chętnych na jedno miejsce, oraz położnictwo – niemal 100 osób, czyli ponad 2 chętnych na miejsce – podsumowuje rzecznik Akademii Tarnowskiej – Piotr Kopa.

POSŁUCHAJ: o rekrutacji na AT mówi rzecznik uczelni Piotr Kopa

Tak duże zainteresowanie studiami w tarnowskiej uczelni cieszy rektora Akademii Tarnowskiej, dr hab. Rafała Kurczaba:

– Analizując dane demograficzne oraz kwestię tzw. „podwójnego rocznika”, słusznie zakładaliśmy, że chętnych będzie więcej niż przed rokiem, ale – mimo tego – skala wzrostu mocno nas zaskoczyła. Dość powiedzieć, że na większości kierunków liczba aplikacji przewyższyła liczbę miejsc określoną przyjętym przez nas limitem przyjęć. Bardzo się z tego cieszę i oczywiście dziękuję wszystkim kandydatom za okazane nam zaufanie – mówi Rafał Kurczab.

W środę, 22 lipca 2026, rozpoczęły się rozmowy kwalifikacyjne na kierunkach pedagogicznych i psychologii oraz weryfikacja portfolio artystycznego na grafice i grafice projektowej.

– Już teraz, po wstępnej analizie wyników wiemy, że – biorąc pod uwagę liczbę kandydatów dopuszczonych do postępowania – takiej rekrutacji w historii Akademii Tarnowskiej jeszcze nie było – dodaje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz, prof. AT. – Na ostateczne wyniki naboru podstawowego musimy jeszcze poczekać do momentu zaksięgowania wszystkich wpłat. To oznacza, że ostatecznie kandydatów będzie jeszcze więcej – tłumaczy Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Ostateczne wyniki tegorocznego naboru poznamy w poniedziałek, 27 lipca. Wtedy wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach drogą mejlową. Ostatnim krokiem w drodze do zostania studentem Akademii Tarnowskiej są tzw. wpisy, czyli potwierdzanie podjęcia studiów przez kandydatów. To pierwszy moment, w którym absolwenci muszą pojawić się na Uczelni osobiście lub potwierdzić wolę podjęcia nauki przez pełnomocnika. Procedura ruszy w środę, 29 lipca i potrwa do soboty, 1 sierpnia włącznie.

Największa tarnowska uczelnia planuje jeszcze dwie rekrutacje: dodatkową, która potrwa od 17 sierpnia do 14 września oraz uzupełniającą w dniach 21-23 września. Prowadzone one będą na takich samych zasadach co rekrutacja podstawowa, ale jedynie na tych kierunkach, na których pozostaną wolne miejsca.

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