Ponad pół tysiąca artystów zjedzie do Tarnowa. Czy ich szkice staną się nową wizytówką miasta?

Tarnów szykuje się na bezprecedensowe wydarzenie: Festiwal Miejskiego Szkicowania zgromadzi około 600 artystów z całego świata.

Przez cztery dni, od 30 lipca do 2 sierpnia 2026, miasto stanie się plenerem dla Urban Sketcherów, którzy utrwalą jego najpiękniejsze zakątki.

Odkryj, jakie darmowe atrakcje czekają na wszystkich mieszkańców, bez względu na umiejętności rysunkowe, i co wyjątkowego przygotowano na finał!

Festiwal Miejskiego Szkicowania będzie się odbywał od 30 lipca do 2 sierpnia 2026. Organizatorki wydarzenia, kiedy odwiedziły Tarnów, zakochały się w naszym mieście i postanowiły, że wydarzenie musi się tu odbyć. To będą cztery dni, podczas których mieszkańcy na ulicach miasta będą spotykać grupę Urban Sketcherów, którzy działają nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Podczas takich festiwali zjeżdżają do jednego, wytypowanego miejsca i wspólnie szkicują w przestrzeniach miasta.

- Oprócz tego dzieją się różne dodatkowe wydarzenia. Są warsztaty z instruktorami, którzy przyjadą do nas nie tylko z Polski, ale ze świata właśnie, więc część zajęć odbywa się po angielsku. Będą też różne konkursy, prelekcje, pokazy szkicowania, targi artykułów plastycznych. Także oprócz warsztatów, które są płatne, wszystkie inne wydarzenia są bezpłatne, więc bardzo zachęcamy, żeby wziąć udział, ponieważ instruktorzy, którzy będą z nami, to są bardzo znane osoby w tym środowisku. Nie trzeba umieć rysować czy czy malować, żeby wziąć udział w tym festiwalu, a same pokazy i prelekcje będą też bardzo ciekawe. Między innymi będzie prelekcja poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu, który również tworzył szkice właśnie w Tarnowie. Jest cała książka poświęcona jego szkicom, o której też będzie osobna prelekcja - zapowiada Aleksandra Kubisztal z BWA w Tarnowie.

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Festiwal zostanie zainaugurowany w tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego. Tam zaplanowano rozdanie pakietów startowych uczestnikom. Prelekcje i pokazy szkicowania będą prowadzone w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej 10. Natomiast finał festiwalu odbędzie się w Pałacyku Strzeleckim.

- Tam będzie wystawa prac, które powstaną w trakcie festiwalu oraz wernisaż tej wystawy. Natomiast jeszcze będzie w teatrze wystawa prac, które powstawały wcześniej przez lata, podczas innych edycji festiwalu. Będziemy działać w różnych przestrzeniach miasta. Prowadzący, którzy będą też pierwszy raz w Tarnowie, dopiero się przekonają, gdzie będą prowadzić zajęcia, ponieważ sami będą badać nasze miasto. Jedna z prowadzących, na przykład, zażyczyła sobie, żeby wskazać jej w Tarnowie miejsce, gdzie jest dobry widok na dachy, żeby można było stworzyć szkice dachów w Tarnowie i nadal szukamy takiego miejsca. Myślałyśmy o wieży Ratusza i chyba to zostanie naszym najlepszym punktem, a widok 15 osób szkicujących na wieży ratuszowej też chcemy uwiecznić przy pomocy drona.

Organizatorzy zachęcają do udziału w propozycjach festiwalowych, ale również do śledzenia działalności rysowników w plenerze. Można przechodząc ulicami przystanąć obok i na bieżąco śledzić proces powstawania prac, które po zakończeniu festiwalu mogą stać się pocztówkową wizytówką Tarnowa. W planach jest również wydanie albumu z rysunkami uczestników festiwalu.

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