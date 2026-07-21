Ciężkowice przygotowują się do hucznych obchodów 900-lecia, upamiętniając pierwszą pisemną wzmiankę o miejscowości z 1125 roku.

Główną gwiazdą wieczoru będzie popularny raper Sarius, a na scenie pojawi się także jamajski artysta Blvk H3ro, nominowany do nagrody Grammy.

Program wypełniono atrakcjami dla całych rodzin, w tym pokazami strażackimi i lotami helikopterem. Sprawdź szczegółowy harmonogram, by niczego nie przegapić.

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Od rapu po folk – bogaty program muzyczny

Organizatorzy przygotowali zróżnicowaną ofertę muzyczną, która ma zaspokoić gusta szerokiej publiczności. Główną gwiazdą wieczoru będzie Sarius, jeden z czołowych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Jego koncert zaplanowano na godzinę 19:30. Wcześniej, jako support, wystąpi PRINCE SU.

Jak zapowiada sołtys Ciężkowic i organizator wydarzenia, Robert Figas, na scenie pojawią się także artyści reprezentujący inne gatunki. Miłośnicy rytmów reggae będą mogli usłyszeć K-Jah Sound ft. Blvk H3ro – jamajskiego wykonawcę nominowanego do prestiżowej nagrody Grammy. Do tańca porwą zespoły Bajeranci oraz Zawrotni, którzy poprowadzą zabawę taneczną do późnych godzin nocnych. Lokalną scenę muzyczną reprezentować będą Orkiestra Dęta OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach oraz Kapela Gąsiory.

Nie tylko koncerty. Harmonogram atrakcji dla całych rodzin

Obchody jubileuszu rozpoczną się o godzinie 13:00 mszą świętą w kościele w Ciężkowicach. Oficjalne otwarcie imprezy w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Parkowej nastąpi o godzinie 14:00. W programie przewidziano wiele atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

O godzinie 14:30 odczytany zostanie rys historyczny miejscowości, a Bractwo Kurkowe uświetni ten moment symbolicznym wystrzałem z armaty. Dla najmłodszych przygotowano strefę animacji, w której znajdą się m.in. malowanie twarzy, zabawy z chustą, duże bańki mydlane oraz piana party. Dostępne będą również dmuchańce i wspinaczka po skrzynkach, organizowana przez strażaków z OSP Ciężkowice.

Wśród dodatkowych atrakcji znajdą się m.in. przelot helikopterem oraz symulator driftu. O godzinie 18:00 strażacy z OSP Ciężkowice przeprowadzą pokaz ratownictwa technicznego. Przez cały dzień odbywać się będą liczne konkursy, takie jak wyścigi w taczkach czy zawody w strzelaniu na bramkę.

- Ciężkowice tętnią życiem dzięki świętej pamięci burmistrzowi Zbigniewowi Jurkiewiczowi, który postawił na turystykę i to się opłaciło. A takie imprezy jak ta, mają zwrócić uwagę na to piękne miejsce - podkreśla Robert Figas, sołtys Ciężkowic.

POSŁUCHAJ: na 900-lecie Ciężkowic zaprasza Robert Figas, sołtys Ciężkowic

Jubileusz 900-lecia, czyli historia Ciężkowic

Jak podkreśla sołtys Robert Figas, tegoroczne obchody upamiętniają 900. rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o osadzie, a nie nadania praw miejskich. Najstarszy zachowany dokument pochodzi z 1125 roku. W łacińskim tekście legata papieskiego Idziego z Tuskulum miejscowość pojawia się pod nazwą Cecouici jako własność benedyktynów tynieckich.

Data ta jest odrębna od rocznicy nadania praw miejskich, co miało miejsce w 1348 roku. Historyczne znaczenie Ciężkowic wiązało się z przebiegającymi przez nie szlakami handlowymi z Czech i Węgier do Krakowa. Miasto słynęło z cotygodniowych targów, na których handlowano m.in. wyrobami rzemieślniczymi, solą oraz słynnym ciężkowickim nabiałem. Tradycja ta jest kontynuowana do dziś w postaci środowych targów.

Plakat Jubileuszu 900-lecia Ciężkowic

Autor: Filip Figas/ Canva.com Plakat Jubileuszu 900-lecia Ciężkowic

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