Kierowcy w Tarnowie czekają na kluczowe zmiany na rondzie przy ul. Lwowskiej, jednak ulewne deszcze spowodowały nieoczekiwane opóźnienie prac.

Władze miasta podały nowy termin wprowadzenia organizacji ruchu, która wreszcie odblokuje przejazd we wszystkich kierunkach z osiedla Rzędzin.

Dowiedz się, do kiedy potrwa tymczasowe rozwiązanie i jakie inne kluczowe udogodnienia dla kierowców i pieszych powstaną w ramach tej inwestycji.

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Opóźnienie z powodu pogody

Prace związane ze zmianą organizacji ruchu na tymczasowym rondzie na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Orkana i Słonecznej uległy nieznacznemu opóźnieniu. Jak wyjaśnił wiceprezydent Maciej Włodek, powodem są ostatnie nawalne deszcze, które wymusiły na wykonawcy dodatkowe działania.

Nowy, przewidywany termin wprowadzenia zmian to okolice 23 lipca.

- Wykonawca zgłosił konieczność wysuszenia nowych, już zrealizowanych prac zarówno betonowych, jak i instalacyjnych. W związku z tym potrzebny jest dodatkowy zapas czasu - tłumaczył zastępca prezydenta Tarnowa.

POSŁUCHAJ: o postępie prac przy modernizacji ul. Lwowskiej mówi Maciej Włodek, zastępca prezydenta Tarnowa

Co zmieni się dla kierowców?

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu skrzyżowanie nadal będzie funkcjonować jako tymczasowe rondo. Kluczową zmianą będzie jednak udrożnienie wszystkich kierunków jazdy dla kierowców nadjeżdżających od strony osiedla Rzędzin i Woli Rzędzińskiej. Dotychczas mogli oni skręcać jedynie w prawo, w kierunku ulicy Jana Pawła II.

Zmiana będzie wiązała się z wykonaniem nowego oznakowania poziomego. Tymczasowa organizacja ruchu w tej formie ma obowiązywać do końca bieżącego roku, czyli do momentu zakończenia tego etapu remontu ulicy Lwowskiej. Po zakończeniu całej inwestycji skrzyżowanie powróci do swojej pierwotnej formy ze sygnalizacją świetlną, co jest podyktowane statusem drogi krajowej.

Prace przy wiadukcie i termin końcowy

Zastępca prezydenta potwierdził, że ogólny termin zakończenia przebudowy ulicy Lwowskiej pozostaje bez zmian. Pomimo opóźnień pogodowych, front robót jest zaawansowany.

- Termin zakończenia robót, czyli grudzień bieżącego roku, został przedstawiony przez wykonawcę i jest aktualny. Trwają już prace bezpośrednio związane z fundamentem wiaduktu - poinformował Maciej Włodek.

W rejonie wiaduktu kolejowego kierowcy mogą spodziewać się znacznej poprawy płynności ruchu. Jezdnia zostanie poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku. Dodatkowo, nad potokiem Wątok, zostanie zainstalowana nowa kładka pieszo-rowerowa, która odseparuje ruch pieszy i rowerowy od samochodowego. Aby z niej skorzystać, piesi i rowerzyści będą musieli wcześniej przejść na południową stronę jezdni.

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