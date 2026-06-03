Wstań z kanapy! Rada Osiedla Piaskówka i Jasna zapraszają na bezpłatny sport dla każdego

Rada Osiedla Piaskówka w Tarnowie rozpoczyna sezon darmowych treningów sportowych, oferując mieszkańcom miasta różnorodne aktywności fizyczne już od 8 czerwca.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów obejmują m.in. Power Walking, Zdrowy Kręgosłup, bieganie i Nordic Walking, dostosowane do każdego poziomu zaawansowania.

W tym roku po raz pierwszy do akcji dołącza również Osiedle Jasna! Sprawdź, jak łatwo dołączyć i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, aby poprawić swoją kondycję bez żadnych opłat.

Nie ma zapisów – wystarczy przyjść. Na tym polegają darmowe zajęcia sportowe, które już po raz kolejny mieszkańcom Tarnowa oferuje Rada Osiedla Piaskówka. Plan treningów jest rozpisany na cały tydzień i zawiera wachlarz różnych aktywności, tak, by każdy, bez względu na wiek i kondycję, mógł wybrać coś dla siebie. Każda forma ruchu prowadzona jest pod okiem trenera, który dba o poprawną technikę wykonywania ćwiczeń oraz bezpieczeństwo uczestników.

- Są to zajęcia w każdy dzień, więc można pięć razy w tygodniu nawet uczęszczać na te aktywności. Plan się powtórzył z zeszłego roku. W zeszłym roku dołożyliśmy Power Walking, taką nową aktywność i to się super sprawdziło, więc to pozostało w harmonogramie. Oprócz tego mamy zajęcia na matach, zdrowy kręgosłup, wzmacnianie, stretching, więc takie spokojniejsze troszkę zajęcia, ale też wzmacniające. Biegamy, slow jogging i też troszkę szybciej, dla tych bardziej zaawansowanych, powiedzmy, biegaczy. No i chodzimy z kijami, Nordic Walking. Nie trzeba tutaj jakoś specjalnie się przygotowywać, właśnie można wstać z kanapy, nawet jest to wskazane, bo pogoda dopisuje, bo później narzekamy, że dzień jest krótki, na przykład, bo jesteśmy zmęczeni. A taka nawet lekka aktywność dodaje nam sił, więc warto naprawdę wyjść z domu i troszeczkę się poruszać w plenerze – zachęca trenerka – Agnieszka Duraj.

POSŁUCHAJ: na darmowe zajęcia sportowe zaprasza trenerka Agnieszka Duraj

Inicjatorzy zapewniają, że bez względu na kondycję można zacząć sportową przygodę od każdej aktywności, bo instruktorzy dostosowują poziom zajęć do uczestników. Jeżeli grupa jest w większości początkująca, to instruktor dobierze ćwiczenia tak, żeby każdy sobie z nimi poradził. Nie ma żadnego wymogu, że trzeba się przygotowywać albo zgłaszać na konkretne zajęcia.

- Najlepiej spróbować każdej aktywności i wybrać dla siebie to, co komu odpowiada. Jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi, tylko nie porozciągani, to nie ma większego problemu, ale jeżeli mamy jakieś przewlekłe schorzenia albo jesteśmy po jakichś urazach, zabiegach, to warto wcześniej ewentualnie zgłosić to trenerowi. Że nie możemy jakichś ćwiczeń wykonać, bądź mieliśmy jakąś operację, albo mamy jakiś problem zdrowotny. I tutaj też nie ma nacisku. Każdy sobie te ćwiczenia musi dopasować też pod swoje możliwości. Więc nawet przy bieganiu, przy tym slow joggingu, można sobie maszerować na części zajęć. I tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet osoby po kontuzjach, czy po operacjach wzięły udział w takich zajęciach.

Zajęcia w grupie to świetna forma spotkań towarzyskich a do tego motywacja, by wstać z kanapy. Trenerzy podkreślają, że nawet umiarkowana, ale systematyczna aktywność, świetnie działa na nasze zdrowie. Pomaga również wzmacniać mięśnie i zapobiegać ewentualnym kontuzjom.

- Nie mamy mięśni, nie ma co trzymać. Więc jakieś niefortunne postawienie stopy na chodniku, na krawężniku, na moście, może się skończyć niestety poważnym urazem, który nas eliminuje na kolejne tygodnie, bo nie można chodzić, nie można się poruszać, trzeba wziąć wolne w pracy. Może się nawet skończyć jakąś operacją, albo jakimś cięższym powikłaniem zdrowotnym. Więc naprawdę każdy ruch jest wskazany, w każdym wieku, żeby żyć zdrowo i aktywnie.

Do udziału w zajęciach wystarczy wygodny strój i chęć aktywnego spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Na zajęcia Zdrowy Kręgosłup warto zabrać swoją matę, na Nordic Walking dobrze byłoby mieć swoje kije, chociaż czasami instruktorzy też mają zapasowe, które wypożyczają. Pomagają dobrać ich długość tak, by jak najlepiej wykonywać ćwiczenia.

Harmonogram i godziny zajęć można sprawdzać na FB Rady Osiedla Piaskówka, PTG Sokół Świat Pracy, na Szkoła Biegania i Nordic Walking. Inicjatorzy stworzyli też specjalną grupę o tej samej nazwie, co zajęcia, czyli Park Piaskówka na Sportowo. Wpisując to hasło trafimy na stronę, gdzie jest harmonogram i gdzie też będą na bieżąco informacje o zajęciach. Dodatkowo, uczestnicy na zajęciach dostaną wizytówki z kodem QR. Będą mogli dodać się do grupy na WhatsAppie, a tam przekazywane są bieżące i najbardziej aktualne informacje na temat zajęć. Co ważne, w tym roku po raz pierwszy darmowe zajęcia sportowe będą się odbywały także na osiedlu Jasna. Więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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