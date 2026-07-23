W zbiorniku retencyjnym Korzeń pod Tarnowem doszło do makabrycznego odkrycia dokonanego przez przypadkowego przechodnia.

Służby ratunkowe potwierdziły, że z wody wyłowiono ciało niezidentyfikowanej kobiety, której wiek oszacowano na 30 do 40 lat.

Policja i prokurator badają wszystkie scenariusze zdarzenia. Sprawdź, co ustalono na miejscu i czy w śmierci kobiety brały udział osoby trzecie.

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Makabryczne odkrycie w Skrzyszowie

Jak poinformowała młodsza aspirant Joanna Dychtoń, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w czwartek o godzinie 9:55.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na zbiorniku retencyjnym Korzeń w Skrzyszowie mężczyzna ujawnił prawdopodobnie dryfujące zwłoki - przekazała rzeczniczka tarnowskiej policji.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. Po wydobyciu ciała z wody potwierdzono, że jest to kobieta. Na podstawie wstępnych oględzin jej wiek oszacowano na 30 do 40 lat. Tożsamość zmarłej nie jest na razie znana.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci kobiety

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze. Ich celem jest ustalenie tożsamości kobiety oraz dokładnych okoliczności jej śmierci.

- Musimy zbadać wszystkie możliwości, ustalić ewentualnych świadków tego zdarzenia, przesłuchać, przeprowadzić oględziny – wyjaśnia mł. asp. Joanna Dychtoń.

Kluczowym elementem śledztwa będzie zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok, która ma pomóc w określeniu przyczyny zgonu. Na obecnym etapie funkcjonariusze nie wykluczają żadnego scenariusza. Pytana o ewentualny udział osób trzecich w zdarzeniu, oficer prasowa podkreśliła, że jest zbyt wcześnie, by udzielać wiążących informacji w tej kwestii.

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Urzędomat w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie

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