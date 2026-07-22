W Mościckim Centrum Medycznym ruszyła modernizacja, która ma odpowiedzieć na potrzeby rosnącej liczby pacjentów i usprawnić organizację pracy.

Kluczowym elementem zmian będzie stworzenie dwóch nowych gabinetów kardiologicznych, a w przyszłości także nowoczesnego Centrum Obsługi Pacjenta.

Placówka zapowiada przejściowe utrudnienia – sprawdź, jak remont wpłynie na Twoją wizytę i jakie korzyści czekają na Ciebie po jego zakończeniu.

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Odpowiedź na rosnące potrzeby

Modernizacja w Mościckim Centrum Medycznym (MCM) jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój placówki i rosnącą liczbę pacjentów, w szczególności tych objętych opieką koordynowaną. Prace mają na celu zwiększenie liczby gabinetów lekarskich oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji.

Pierwszy etap prac, obejmujący część POZ oraz zaplecze rejestracji, ma potrwać około miesiąca.

- To pierwszy etap zmian, których celem jest uporządkowanie funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i opieki całodobowej - informuje prezes MCM, Filip Bianche. - Konsekwentnie rozwijamy Mościckie Centrum Medyczne, dostosowując je do rosnących potrzeb pacjentów oraz nowych modeli organizacji świadczeń. Kolejnym krokiem będą następne prace modernizacyjne, a także rozbudowa parkingu, która poprawi komfort pacjentów i pracowników - zapowiada prezes.

Nowa przestrzeń dla kardiologii i opieki koordynowanej

Kluczowym efektem rozpoczętej inwestycji będzie utworzenie dwóch nowych gabinetów lekarskich. Będą one przeznaczone dla kardiologów realizujących świadczenia w ramach opieki koordynowanej. Dzięki temu specjaliści będą przyjmować pacjentów w jednym, dedykowanym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie lekarzy POZ i koordynatorów.

Takie rozwiązanie ma usprawnić konsultacje i wymianę informacji w zespole medycznym, co jest kluczowe w modelu opieki koordynowanej. Dla pacjenta oznacza to skrócenie ścieżki organizacyjnej w procesie diagnostyki i leczenia.

Zgodnie z planem, nowe gabinety kardiologiczne zostaną wyposażone w nowoczesny echokardiograf, co umożliwi wykonywanie badań echa serca na miejscu. Modernizacja obejmie również doposażenie gabinetu zabiegowego w nowe rejestratory Holtera, zwiększając dostępność badań diagnostycznych.

Przejściowe utrudnienia i przyszłe korzyści

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi pacjenci mogą napotkać przejściowe utrudnienia organizacyjne, głównie w obszarze funkcjonowania poradni i rejestracji. Kierownictwo placówki zapewnia, że wszystkie świadczenia medyczne są realizowane na bieżąco, choć w niektórych miejscach organizacja pracy została tymczasowo zmieniona.

W kolejnym etapie modernizacji planowane jest przekształcenie obecnego punktu ksero w nowoczesne Centrum Obsługi Pacjenta. Przejmie ono funkcję przyjmowania opłat za badania i usługi medyczne.

Mościckie Centrum Medyczne przeprasza pacjentów za niedogodności i prosi o wyrozumiałość oraz stosowanie się do tymczasowych oznaczeń i wskazówek personelu. Finalnym efektem prac ma być wyższy komfort, lepsza organizacja i dalszy rozwój jakości świadczonych usług.

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Nowe gabinety i Centrum Obsługi Pacjenta powstają w Mościckim Centrum Medycznym

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