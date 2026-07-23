Przedsiębiorcy z Batorego w Tarnowie odetchną z ulgą? Jest dobra wiadomość

Po miesiącach utrudnień, remont ulicy Batorego w Tarnowie wreszcie nabiera tempa, dając nadzieję lokalnym przedsiębiorcom na powrót do normalności.

Górny odcinek drogi został już udostępniony, co ma znacząco poprawić trudną sytuację finansową firm, które odczuły spadek obrotów.

Mimo wcześniejszych opóźnień, termin zakończenia wszystkich prac wyznaczono na koniec sierpnia. Czy ten kluczowy termin zostanie dotrzymany?

Czy przedsiębiorcy, prowadzący działalność przy ulicy Batorego w Tarnowie, będą mogli wreszcie odetchnąć z ulgą? Wydaje się, że tak. Po miesiącach utrudnień, związanych z prowadzoną od połowy października 2025 roku modernizacją, górny odcinek remontowanej drogi został właśnie udostępniony do użytku.

- Górny odcinek pod restauracją Tatrzańską przy placu Sobieskiego jest już dopuszczony dla tamtych klientów i przedsiębiorców. Po zmianie harmonogramu, który nastąpił ze względu na warunki zimowe, jak i również prace z gestorami sieci - z wodociągami głównie - jest on przez wykonawcę w tym momencie przestrzegany. Nie ma żadnych informacji, aby ten harmonogram nie był dotrzymany. Wszelkie zapewnienia, jakie spływają z budowy, co też widzi inspektor, mogą potwierdzić, że do końca sierpnia te roboty zostaną zakończone – przekonuje Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor ZDiK w Tarnowie

Przypomnijmy, przebudowa 200-metrowego odcinka ulicy Batorego w centrum Tarnowa, rozpoczęła się jesienią 2025 roku. Problemy pojawiły się już na samym początku realizacji inwestycji. Prace ruszyły z opóźnieniem, a niedługo później okazało się, że pod remontowaną jezdnią znajdują się instalacje wymagające pilnej interwencji. W złym stanie technicznym były sieci wodociągowe, więc konieczna była ich natychmiastowa wymiana. Na plac budowy weszli pracownicy Tarnowskich Wodociągów, przez co nie można było realizować wcześniej zaplanowanych robót. Na opóźnienie miały też wpływ warunki atmosferyczne, jakie panowały zimą.

Utrudnienia, związane z modernizacją i wydłużającym się terminem zakończenia inwestycji, uderzyły w przedsiębiorców prowadzących firmy przy ulicy Batorego w Tarnowie. Trudności i brak odpowiednich oznaczeń o możliwości dotarcia do punktów handlowych mimo trwającego remontu, odstraszały potencjalnych klientów, co drastycznie odbiło się na obrotach.

Termin zakończenia prac na ulicy Batorego został wyznaczony na koniec sierpnia 2026 roku i według zapowiedzi dyrektora ZDiK w Tarnowie, ma szansę zostać dotrzymany. Urzędnicy liczą, że udrożnienie górnej części remontowanej ulicy pozwoli poprawić trudną sytuację finansową firm w tym rejonie miasta.

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