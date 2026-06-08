Tarnów. 23-letni motocyklista jechał na jednym kole. Stracił prawo jazdy i dostał mandat

Tarnów. Motocyklista ukarany za „jazdę na świecy”

Do zdarzenia doszło 7 czerwca około godziny 17 na ulicy Krakowskiej w Tarnowie. Patrolujący okolicę policjanci zauważyli kierowcę sportowego motocykla, który podczas jazdy celowo uniósł przednie koło pojazdu i kontynuował przejazd wyłącznie na tylnym kole. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali motocyklistę. Okazało się, że za kierownicą siedział 23-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych oraz 15 punktami. Dodatkowo stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Policjanci przypominają, że brawura na drodze może mieć poważne konsekwencje.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Droga publiczna nie jest miejscem do prezentowania umiejętności czy wykonywania ryzykownych ewolucji. Chwila brawury może doprowadzić do tragedii - mówi mł. asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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