Tarnów. 23-letni motocyklista jechał na jednym kole. Stracił prawo jazdy i dostał mandat

Michał Reszczyński
2026-06-08 14:00

O tym, że brawura nie popłaca przekonał się młody motocyklista, który wykonywał niebezpieczny manewr na jednej z ulic Tarnowa. Policjanci zauważyli kierującego, który poruszał się drogą publiczną na tylnym kole. Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu zachowania mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla wszystkich uczestników ruchu.

Zdjęcie ilustracyjne

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Autor: Pixabay.com

Tarnów. Motocyklista ukarany za „jazdę na świecy”

Do zdarzenia doszło 7 czerwca około godziny 17 na ulicy Krakowskiej w Tarnowie. Patrolujący okolicę policjanci zauważyli kierowcę sportowego motocykla, który podczas jazdy celowo uniósł przednie koło pojazdu i kontynuował przejazd wyłącznie na tylnym kole. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali motocyklistę. Okazało się, że za kierownicą siedział 23-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych oraz 15 punktami. Dodatkowo stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Policjanci przypominają, że brawura na drodze może mieć poważne konsekwencje.

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- Apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Droga publiczna nie jest miejscem do prezentowania umiejętności czy wykonywania ryzykownych ewolucji. Chwila brawury może doprowadzić do tragedii - mówi mł. asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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