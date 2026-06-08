- Wraz z nadejściem lata tarnowska policja rozpoczyna wzmożone działania, by zapewnić bezpieczeństwo osobom wypoczywającym nad wodą.
- Mundurowi będą patrolować akweny z łodzi i lądu, kontrolując m.in. trzeźwość wypoczywających i sposób korzystania ze sprzętu wodnego.
- Policja apeluje o rozwagę – sprawdź, na jakie zachowania funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę, aby uniknąć mandatu i niebezpieczeństwa.
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Wzmożone kontrole na lądzie i wodzie
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie rozpoczęli cykliczne patrole zbiorników wodnych, które potrwają przez cały sezon letni. Głównym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które spędzają czas nad wodą.
Mundurowi, korzystając z jednostki pływającej oraz prowadząc działania na lądzie, będą monitorować kąpieliska oraz miejsca rekreacji. Szczególną uwagę zwrócą na:
- przestrzeganie przepisów przez osoby korzystające ze sprzętu wodnego,
- zachowania mogące prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń,
- trzeźwość osób kierujących jednostkami pływającymi oraz wypoczywających.
Kontrole obejmą zarówno popularne miejsca wypoczynku, jak i te mniej uczęszczane, aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo na wszystkich akwenach podległych tarnowskiej komendzie.
Profilaktyka i edukacja kluczem do bezpieczeństwa
Policyjne działania mają charakter nie tylko interwencyjny, ale przede wszystkim prewencyjny. Obecność patroli ma działać odstraszająco na osoby planujące ryzykowne zachowania, a także służyć edukacji wypoczywających.
Funkcjonariusze będą przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą, prowadzić rozmowy z plażowiczami i osobami uprawiającymi sporty wodne. Jak podkreśla policja, regularne patrole wodne mają na celu zapobieganie tragicznym zdarzeniom, zwiększenie świadomości społecznej oraz umożliwienie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.
Policja apeluje o rozwagę
W związku z rozpoczęciem sezonu, policja wystosowała apel do wszystkich osób planujących wypoczynek nad wodą. Funkcjonariusze proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz unikanie brawury i ryzykownych zachowań.
Korzystanie z kąpielisk strzeżonych, powstrzymanie się od wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz odpowiedni nadzór nad dziećmi to podstawowe zasady, które mogą uratować życie.
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