Policyjne patrole nad wodą w rejonie Tarnowa. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo wypoczywających

Tomasz Piszczek
2026-06-08 13:30

Wraz z początkiem sezonu letniego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie rozpoczęli regularne patrole akwenów w regionie. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą, a funkcjonariusze będą monitorować sytuację zarówno z łodzi, jak i z lądu, apelując o rozwagę i przestrzeganie przepisów.

Patrol rowerowy KMP w Tarnowie

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Autor: KM Policji w Tarnowie/ Materiały prasowe
  • Wraz z nadejściem lata tarnowska policja rozpoczyna wzmożone działania, by zapewnić bezpieczeństwo osobom wypoczywającym nad wodą. 
  • Mundurowi będą patrolować akweny z łodzi i lądu, kontrolując m.in. trzeźwość wypoczywających i sposób korzystania ze sprzętu wodnego. 
  • Policja apeluje o rozwagę – sprawdź, na jakie zachowania funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę, aby uniknąć mandatu i niebezpieczeństwa.
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Wzmożone kontrole na lądzie i wodzie 

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie rozpoczęli cykliczne patrole zbiorników wodnych, które potrwają przez cały sezon letni. Głównym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które spędzają czas nad wodą.

Mundurowi, korzystając z jednostki pływającej oraz prowadząc działania na lądzie, będą monitorować kąpieliska oraz miejsca rekreacji. Szczególną uwagę zwrócą na:

  • przestrzeganie przepisów przez osoby korzystające ze sprzętu wodnego, 
  • zachowania mogące prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń, 
  • trzeźwość osób kierujących jednostkami pływającymi oraz wypoczywających. 

Kontrole obejmą zarówno popularne miejsca wypoczynku, jak i te mniej uczęszczane, aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo na wszystkich akwenach podległych tarnowskiej komendzie.

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Profilaktyka i edukacja kluczem do bezpieczeństwa 

Policyjne działania mają charakter nie tylko interwencyjny, ale przede wszystkim prewencyjny. Obecność patroli ma działać odstraszająco na osoby planujące ryzykowne zachowania, a także służyć edukacji wypoczywających.

Funkcjonariusze będą przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą, prowadzić rozmowy z plażowiczami i osobami uprawiającymi sporty wodne. Jak podkreśla policja, regularne patrole wodne mają na celu zapobieganie tragicznym zdarzeniom, zwiększenie świadomości społecznej oraz umożliwienie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.

Policja apeluje o rozwagę 

W związku z rozpoczęciem sezonu, policja wystosowała apel do wszystkich osób planujących wypoczynek nad wodą. Funkcjonariusze proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz unikanie brawury i ryzykownych zachowań.

Korzystanie z kąpielisk strzeżonych, powstrzymanie się od wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz odpowiedni nadzór nad dziećmi to podstawowe zasady, które mogą uratować życie.

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