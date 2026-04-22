Nowy start dla stadionu w Mościcach. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja wkracza do gry. Pierwsze zawody już wkrótce

Nowy ratunek dla stadionu w Mościcach
Podpisana umowa pomiędzy Akademią Żużlową a Tarnowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zakłada regularne korzystanie z obiektu. Głównym celem jest szkolenie dzieci i młodzieży. To ważny krok w kierunku reaktywacji lokalnego środowiska żużlowego, które w ostatnim czasie borykało się z licznymi trudnościami.
- Bardzo się cieszę, że ryk silników będzie słychać na stadionie „Jaskółcze Gniazdo” również w tym sezonie. W nieco innej formule – zawodów juniorskich, młodzieżowych, ale także treningów akademii - podkreśla prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny.
Zanim jednak młodzi adepci czarnego sportu pojawią się na torze, konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac. Obiekt wymaga przywrócenia do odpowiedniego stanu technicznego. Poprzedni dzierżawca — Unia Tarnów ŻSSA — pozostawił stadion w złej kondycji, co znacząco utrudnia natychmiastowe rozpoczęcie zajęć.
Mimo tych wyzwań plany są ambitne i konkretne. Już 20 maja na Stadionie Miejskim w Tarnowie mają odbyć się pierwsze zawody juniorskie z udziałem drużyny Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja. Zespół został oficjalnie zgłoszony do Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
