Policja rozbiła grupę przestępczą, której ofiarami padali seniorzy z Tarnowa, oszukiwani popularną metodą "na legendę".

W ręce funkcjonariuszy po dynamicznym pościgu na A4 wpadły cztery osoby, w tym recydywista, który wrócił do procederu tydzień po wyjściu z więzienia.

Dowiedz się, jak dokładnie działali oszuści i sprawdź, co radzi policja, aby nie stać się ich kolejną ofiarą.

Dynamiczny pościg i zatrzymanie na A4

Dzięki skoordynowanej akcji policjantów z Biura Kryminalnego KGP, Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie udało się namierzyć grupę oszustów, która miała na celu osoby starsze. Jak ustalili funkcjonariusze, ofiarą przestępców padła 79-letnia mieszkanka Tarnowa. Po odebraniu od niej gotówki, sprawcy odjechali samochodem marki Seat w kierunku Krakowa.

Policjanci z tarnowskiej komendy natychmiast podjęli pościg. Z ustaleń wynikało, że pojazd wjechał na autostradę A4 i zmierza w kierunku Wrocławia. Do dynamicznego zatrzymania doszło przed północą na terenie Opola. W samochodzie znajdowały się trzy osoby – dwie kobiety w wieku 22 i 31 lat oraz 24-letni mężczyzna, wszyscy będący mieszkańcami Wrocławia.

Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 38 tysięcy złotych, a także telefony komórkowe i liczne karty SIM. Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa.

Kolejny oszust w rękach policji

To jednak nie koniec działań małopolskich funkcjonariuszy. W poniedziałek, 20 maja, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Tarnowie wytypowali kolejnego mężczyznę zamieszanego w ten proceder. Według śledczych, to on dzień wcześniej oszukał 90-letniego seniora z Tarnowa, kradnąc mu oszczędności życia oraz pamiątkową biżuterię.

Dzięki współpracy z kryminalnymi z KWP w Krakowie, podejrzanego udało się namierzyć na terenie stolicy Małopolski. Zatrzymany 32-latek okazał się recydywistą – zaledwie tydzień wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za przestępstwa narkotykowe, kradzieże i rozboje. W jego mieszkaniu również zabezpieczono telefony i karty SIM, które mogą świadczyć o jego przestępczej działalności. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa.

Śledztwo w toku

Obecnie policjanci ustalają, czy zatrzymane osoby mogą być powiązane z innymi oszustwami dokonywanymi na terenie Małopolski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o szczególną ostrożność i przypominają, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Każdą próbę wyłudzenia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.

