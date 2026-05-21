Kino to nie tylko obraz. To również muzyka. Koncerty w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

40. Tarnowska Nagroda Filmowa. Koncerty na Rynku i w kinie Marzenie

Tarnowska Nagroda Filmowa to nie tylko seanse i spotkania z twórcami. To również muzyka, która od lat stanowi integralną część programu, przyciągając tłumy i budząc emocje równie silne, co najlepsze kadry na ekranie. Scena TNF gościła już takie gwiazdy polskiej sceny, jak: Maria Peszek, Ania Dąbrowska, Renata Przemyk, Maciej Maleńczuk, Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Smolik czy Zbigniew Zamachowski, a na festiwalowych scenach, czy to w plenerze czy w salach, rozbrzmiewały kompozycje Krzysztofa Komedy, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, Jerzego Satanowskiego, Wojciecha Kilara czy Krzesimira Dębskiego.

Koncerty nie są jedynie dodatkiem, lecz naturalnym przedłużeniem filmowych opowieści. To dialog wrażliwości, nurtów i pokoleń, który udowadnia, że kino bez muzyki po prostu nie istnieje. Jubileuszowa edycja wyniesie tę filozofię na jeszcze wyższy poziom.

W niedzielę, 24 maja 2026 roku, o godzinie 19:00, płyta tarnowskiego Rynku zamieni się w wielką scenę muzyczną. To właśnie tam odbędzie się koncert „40 lat minęło…” – wydarzenie przygotowane specjalnie z myślą o jubileuszu. Za pulpitem dyrygenckim stanie Michał Król, który poprowadzi siedemnastoosobowy Jazz Pulse Big Band. Zespół, złożony z muzyków z całej Polski, słynie z łączenia klasycznej tradycji bigbandowej z nowoczesną energią i swobodą improwizacji.

Tego wieczoru usłyszymy nieśmiertelne tematy z historii polskiego kina i telewizji, rozpoznawalne od pierwszych nut. W programie znajdą się takie perły, jak: „Czterdzieści lat minęło”, „Wojna domowa”, „Dwa serduszka, cztery oczy”, „Jeszcze w zielone gramy”, „Pod niebem pełnym cudów”, „Ta noc do innych jest niepodobna” czy polska wersja „Ty druha we mnie masz”. Wszystkie w świeżych, porywających aranżacjach.

Muzykę dopełnią znakomite głosy znane z popularnych programów telewizyjnych. Na scenie pojawią się Ewa Siembida-Jachym, Aleksandra Tocka i Stasiek Kukulski – artyści, którzy zdobyli serca publiczności m.in. w „The Voice of Poland” i „Szansie na sukces”. Zapowiada się niezapomniane, międzypokoleniowe spotkanie, które przypomni, jak głęboko filmowe melodie wrosły w naszą codzienność.

Ostatnim aktem festiwalu będzie Gala Wręczenia Nagród 40. TNF, która odbędzie się w sobotę, 30 maja 2026 roku, o 19:00 w kinie Marzenie. Jej muzyczną oprawę stanowić będzie wyjątkowy koncert poświęcony twórczości Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza (1928–2021) – kompozytora, którego muzyka stała się dźwiękowym symbolem całej epoki. Legendarny lider zespołu Melomani i pionier jazzu w Polsce nadał rytm dziesiątkom filmów i seriali, a jego piosenki weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Mimo upływu lat, kompozycje „Dudusia” wciąż zachwycają świeżością, jazzową lekkością i niezwykłą emocjonalnością.

Podczas finału usłyszymy je w mistrzowskich, premierowych interpretacjach. Na scenie wystąpi Trio Andrzeja Jagodzińskiego w składzie: Andrzej Jagodziński (fortepian), Adam Cegielski (kontrabas) i Czesław „Mały” Bartkowski (perkusja). Towarzyszyć im będą znakomici goście: wokalistka Agnieszka Wilczyńska oraz wirtuoz trąbki i flugelhornu Robert Majewski.

W programie wieczoru znajdą się takie niezapomniane utwory, jak: „La Valse du mal”, „Zakochani są wśród nas”, „Miłość złe humory ma” czy „Tylko wróć”. Nie zabraknie również symbolicznego wykonania motywu „Czterdzieści lat minęło”, który w roku wielkiego jubileuszu wybrzmi z wyjątkową mocą.

Będzie to wieczór pełen klasy i nastroju – eleganckie zwieńczenie festiwalu, w którym emocje towarzyszące wręczeniu nagród znajdą swoje odbicie w ponadczasowej muzyce.

