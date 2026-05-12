Spotkania z twórcami podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Ostatnie tygodnie dzielą nas od inauguracji 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych. O statuetki w Konkursie Głównym powalczy w tym roku 14 filmów: „Brat”, „Chopin, Chopin!”, „Dobry chłopiec”, „Dom dobry”, „Dziecko z pyłu”, „Franz Kafka”, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Miłe kobiety”, „Ministranci”, „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, „Pojedynek”, „Vinci 2”, „Wielka Warszawska” oraz „Zima pod znakiem Wrony”. Integralną częścią projekcji konkursowych, zgodnie z festiwalową tradycją, będą rozmowy z ich twórcami.

W Marzeniu, jednym z najstarszych kin w Polsce, mogącym poszczycić się ponad stuletnią działalnością, odbędą się spotkania między innymi z: reżyserem Maciejem Sobieszczańskim i aktorem Filipem Wiłkomirskim – „Brat”, reżyserem Michałem Kwiecińskim – „Chopin, Chopin!”, reżyserem Wojciechem Smarzowskim – „Dom dobry”, reżyserką Weroniką Mliczewską i autorem zdjęć Mikaelem Lypińskim – „Dziecko z pyłu”, aktorką Martyną Byczkowską – „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reżyserką Marią Wojtyszko i aktorką Julią Totoszko – „Miłe kobiety”, reżyserem Piotrem Domalewskim i aktorką Kamilą Urzędowską – „Ministranci”, reżyserem Łukaszem Palkowskim, aktorką Anną Próchniak i producentem Markiem Nowowiejskim – „Pojedynek”, aktorami Robertem Więckiewiczem i Jędrzejem Hycnarem – „Vinci 2”, reżyserem Bartłomiejem Ignaciukiem oraz aktorami Tomaszem Ziętkiem i Piotrem Trojanem – „Wielka Warszawska”, autorem zdjęć filmowych Tomaszem Naumiukiem – „Franz Kafka”, a także producentką Olgą Chajdas i aktorką Zofią Wichłacz – „Zima pod znakiem Wrony”.

Wszystkie projekcje konkursowe w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie można obejrzeć w kinie Marzenie od 22 do 30 maja. Rozmów z twórcami, jak co roku, będzie można posłuchać po zakończeniu każdego seansu, a poprowadzą je: Diana Dąbrowska, Kaja Łuczyńska, Kuba Armata oraz Ryszard Jaźwiński.

Podczas festiwalu nie zabraknie również rozmowy z laureatem Nagrody za całokształt twórczości oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie w postaci statuetki „Wieczność” i 10 tysięcy złotych trafi do Marka Kondrata, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych, a także reżysera, scenarzysty, lektora, a nawet piosenkarza. Spotkanie z wybitnym artystą odbędzie się w kinie Marzenie po projekcji filmu „Dzień świra” (2002) w reżyserii Marka Koterskiego, który również pojawi się tego wieczoru w Tarnowie. Wydarzenie odbędzie się 29 maja o godzinie 19:30.

Ponadto 15 maja o godzinie 19:00 w ramach prologu odbędzie się pokaz specjalny filmu „Bez końca” (1984) w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, którego 30. rocznica śmierci przypada w tym roku. Po projekcji widzowie kina Marzenie będą mieli okazję spotkać się z aktorką Grażyną Szapołowską, operatorem zdjęć filmowych Piotrem Jaxą oraz profesorem Mikołajem Jazdonem.

Podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej miasto pod Górą Świętego Marcina odwiedzi ponad 30 twórców. Lista gości jednego z najstarszych przeglądów filmowych w kraju może się wydłużyć. Dlatego też zachęcamy do śledzenia strony www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

