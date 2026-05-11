Alarm w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach. Tajemnicza przesyłka postawiła służby na nogi [AKTUALIZACJA]

Tomasz Piszczek
2026-05-11 12:50

W poniedziałek, 11 maja 2026 roku, do Urzędzie Gminy w Ciężkowicach odebrano podejrzaną przesyłkę. Wewnątrz znajdowała się substancja nieznanego pochodzenia, co postawiło służby na nogi. Na miejscu działali strażacy, w tym specjalistyczna grupa chemiczna. Informacje o zdarzeniu potwierdził oficer prasowy tarnowskiej straży pożarnej.

Alarm w Urzędzie Gminy Ciężkowice

Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe
  • Alarm w urzędzie w Ciężkowicach po odebraniu podejrzanej przesyłki. 
  • W kopercie znaleziono podejrzaną substancję. Budynek ewakuowano. 
  • Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna z Tarnowa. 
Tajemnicza przesyłka w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach

Zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu wpłynęło do służb w poniedziałek po godzinie 12:00. Dotyczyło ono niezidentyfikowanej przesyłki, która dotarła do Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Wewnątrz koperty znajdowała się nieznana substancja.

Na miejsce niezwłocznie skierowano strażaków, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Tarnowie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich pracowników z budynku. Łącznie to było blisko 40 osób. Te, które miały bezpośredni kontakt z podejrzaną korespondencją, zostały odizolowane i znajdują się pod opieką służb.

- Służby działają na miejscu. Działania koncentrują się na zabezpieczeniu terenu oraz przygotowaniu do zbadania nieznanej substancji - poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Trwa analiza substancji

Badania laboratoryjne mają określić, czy substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Od wyników tych badań zależeć będą dalsze kroki podejmowane przez służby. Teren wokół urzędu pozostaje zabezpieczony do czasu zakończenia czynności.

- O godzinie 13:20, zakończyliśmy ewakuację w budynku Urzędu Gminy Ciężkowicach. Nie było tam zagrożenia chemicznego i ani biologicznego. Substancja została  zabezpieczona, będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodzi - powiedział Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

