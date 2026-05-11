Alarm w urzędzie w Ciężkowicach po odebraniu podejrzanej przesyłki.

W kopercie znaleziono podejrzaną substancję. Budynek ewakuowano.

Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna z Tarnowa.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Tajemnicza przesyłka w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach

Zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu wpłynęło do służb w poniedziałek po godzinie 12:00. Dotyczyło ono niezidentyfikowanej przesyłki, która dotarła do Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Wewnątrz koperty znajdowała się nieznana substancja.

Na miejsce niezwłocznie skierowano strażaków, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Tarnowie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich pracowników z budynku. Łącznie to było blisko 40 osób. Te, które miały bezpośredni kontakt z podejrzaną korespondencją, zostały odizolowane i znajdują się pod opieką służb.

- Służby działają na miejscu. Działania koncentrują się na zabezpieczeniu terenu oraz przygotowaniu do zbadania nieznanej substancji - poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Trwa analiza substancji

Badania laboratoryjne mają określić, czy substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Od wyników tych badań zależeć będą dalsze kroki podejmowane przez służby. Teren wokół urzędu pozostaje zabezpieczony do czasu zakończenia czynności.

- O godzinie 13:20, zakończyliśmy ewakuację w budynku Urzędu Gminy Ciężkowicach. Nie było tam zagrożenia chemicznego i ani biologicznego. Substancja została zabezpieczona, będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodzi - powiedział Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Wypadek na A4 pod Tarnowem. Kierowca wjechał w zabezpieczone miejsce innego zdarzenia

3