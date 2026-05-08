PGZ szuka firm w Małopolsce: Szansa na rozwój i nowe miejsca pracy

Forum zbrojeniowe w Skrzyszowie łączy firmy cywilne z sektorem obronnym.

Umowa SAFE to 180 mld euro dla polskiej obronności, z korzyścią dla Tarnowa.

Jakie szanse rozwoju otworzą się dla regionu i firm?

„Tarnów jest sercem przemysłowym Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Małopolsce” – przekonywał podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie prezes PGZ Adam Leszkiewicz. Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że Forum to zaproszenie do współpracy z przemysłem cywilnym i przemysłem lokalnym. Ale nie zabrakło komentarzy do podpisywanej dziś w Warszawie umowy SAFE:

- Pierwszy taki moment w Unii Europejskiej, gdzie kraj członkowski podpisuje umowę z Unią Europejską w sprawie pożyczki SAFE, czyli sfinansowania w ogromnej wysokości ponad 180 miliardów złotych, rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego to jest ważne w Tarnowie również? Dlatego, że te pieniądze, mimo że będą podpisane w Warszawie, to te pieniądze będą płynęły do takich zakładów jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, a za ich pośrednictwem do tych setek, tysięcy przedsiębiorstw lokalnych, które są rozsiane po całej Polsce – przekonywał Arkadiusz Bąk, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Przypomnijmy, program SAFE opiewa na blisko 180 miliardów euro, a 90 procent tych środków ma trafić do Polski. Projekt umożliwi finalizację kilkudziesięciu umów pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia. Do tarnowskich Zakładów Mechanicznych trafi od półtora do dwóch miliardów złotych na realizację zamówień sprzętowych.

- Dla Zakładów Mechanicznych w Tarnowie pieniądze na produkty, kontenery strzelnicze, "Potwór z Tarnowa", inne armaty i działka, które stają się takim sztandarowym produktem Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. To wszystko plus niedawna umowa, która dofinansowuje zakłady z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, te miliony również trafiają do zakładów właśnie na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał. To spotkanie w Skrzyszowie, na którym mamy ponad 200 firm z okolic, z Małopolski, ale nie tylko, to dowód na wielkie zainteresowanie współpracą z przemysłem obronnym, ale także na to, że przemysł obronny dzisiaj staje się takim motorem napędowym, rozwojowym. Widać to po mniejszych ośrodkach, to nie tylko Tarnów – przekonywał prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Adam Leszkiewicz.

W podpisaniu umowy SAFE i przepływie pieniędzy do Zakładów Mechanicznych prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny upatruje ogromną szansę na rozwój miasta i regionu:

- Bardzo się cieszę, że Tarnów jest w centrum zainteresowania przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko, również wojska. Jesteśmy po wizycie interdyscyplinarnej komisji lokalizacyjnej żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Widziałem ten błysk w oku żołnierzy, w Tarnowie się spodobało, więc mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, właściwy kierunek dla rozwoju miasta, aby w Tarnowie rozwijały się po pierwsze inwestycje zbrojeniowe w ramach Zakładów Mechanicznych, i tu wielkie podziękowania za to, co już do tej pory się wydarzyło. Mam nadzieję, że "Potwór z Tarnowa" okaże się hitem eksportowym na cały świat, że to będzie nowy element dla Zakładów Mechanicznych, który spowoduje ich rozwój. Wiemy o nowych zamiarach, planach inwestycyjnych, remontu hali, budowy nowej hali, zwiększenia możliwości produkcyjnych. To są dobre sygnały dla miasta. Liczymy również na obecność regularnych wojsk w mieście. Zachęcam do tego, żeby Tarnów mocniej rozwijać na tej mapie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, aby Tarnów był tym ważnym elementem inwestycyjnym.

Organizatorzy Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego podkreślali, że współpraca firm sektora zbrojeniowego z firmami cywilnymi to szansa na ich rozwój i nowe miejsca pracy.

- Nie są to miejsca pracy w administracji, tylko na produkcji, inżynierowie, bo tam są potrzebni dzisiaj, potrzebne są te kompetencje, które budują potencjał przemysłu. Ale potencjał przemysłu tak naprawdę, nawet dzisiaj świętując to podpisanie umowy SAFE, nie weryfikuje się ilością umów, tylko realizacją zobowiązań. Przed nami 4 lata niezwykle intensywne. Sami nie damy rady, nie mamy monopolu na wszystko, nie mamy wszystkich kompetencji, dlatego tak ważne jest partnerstwo. Już dzisiaj Zakłady Mechaniczne w Tarnowie współpracują z wieloma firmami z okolic w różnym zakresie. Szukamy ciągle nowych kooperantów, choćby w zakresie kół zębatych na przykład. Jest platforma zakupowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, od tego trzeba zacząć, od rejestracji. Tam już jest ponad 12 000 firm z całego kraju w różnych zakresach. Jeśli ktoś się czuje na siłach, kompetentny, ma infrastrukturę, ma coś do czynienia z przemysłem obronnym, nie trzeba mieć w PKD zapisów związanych z przemysłem obronnym, bo to w różnym zakresie różne komponenty będą dostarczane do różnych naszych produktów. Niech to się wszystko dzieje, niech się rozwija – dodawał prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Adam Leszkiewicz.

