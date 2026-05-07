Pomnik hetmana nie stanie na tarnowskim Rynku? Inicjatorzy: „Nie odpuszczamy”

W Tarnowie trwa spór o budowę pomnika hetmana Jana Tarnowskiego.

Konserwator zabytków odrzucił lokalizację monumentu na Rynku, obok ratusza.

Miejsce uznano za „przypadkowe i mało reprezentacyjne”, co oburzyło inicjatorów.

Jaki jest ich plan i czy jest szansa na kompromis w tej sprawie?

Inicjatorzy budowy w Tarnowie pomnika hetmana Jana Tarnowskiego ponownie ponieśli porażkę. Kolejna propozycja, tym razem usytuowania monumentu, na tarnowskim rynku, nieopodal wejścia do Ratusza, nie zyskała akceptacji Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. W piśmie, skierowanym do inicjatorów budowy wskazano, że „zaproponowane zamierzenie budowy pomnika, biorąc pod uwagę lokalizację, formę rzeźbiarską oraz jego skalę, zdaniem Rady nie może uzyskać aprobaty i ocenione zostało negatywnie. Odnosząc się do wskazanego we wniosku miejsca posadowienia, określono je jako przypadkowe i mało reprezentacyjne”. To ostatnie sformułowanie zbulwersowało inicjatora budowy pomnika:

- Jak można było tak napisać. Czy tarnowski rynek to jest miejsce przypadkowe? Czy ta lokalizacja jest mało reprezentacyjna przed ratuszem? A przypomnijmy, że my hetmanowi zawdzięczamy renesans w Tarnowie, bo to on przebudował gotycki ratusz w tym stylu renesansowym. To on sprowadził Jana Marię Padovano, który po pierwsze był autorem pomników nagrobnych i Berrecciego również, którzy stworzyli ten renesans w Tarnowie. Cała tarnowska starówka renesansowa, perła renesansu, to jest dzieło hetmana. I gdzież indziej może być pomnik hetmana, jak nie w sercu miasta, tam, gdzie on stworzył nam to miasto w tym stylu renesansowym. Troszkę nas to zadziwiło, trochę zbulwersowało, więc nie odpuszczamy. Będziemy starali się to zrealizować, ponieważ ta perspektywa też nas motywuje, że zbliżamy się do 700. rocznicy lokacji Tarnowa w roku 2030. I to też było podnoszone w piśmie, że dobrze by było, żebyśmy w tym roku jubileuszowym mogli odsłonić pomnik hetmana Jana Tarnowskiego. Więc jest oczywiście droga odwoławcza w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa i tam będziemy odwołanie lokować – zapowiada Ryszard Żądło.

Inicjator budowy pomnika wskazuje też na podobne inicjatywy podejmowane na Rynku, które jednak znalazły uznanie w oczach konserwatora. Chodzi o rzeźbę postaci burmistrza Tadeusza Tertila, ulokowaną w 2018 roku przy wejściu do Pasażu Tertila. Ryszard Żądło wspomina również o staraniach Naczelnej Organizacji Technicznej, która przed swoją siedzibą chce ustawić podobną rzeźbę – podobiznę tarnowskiego wynalazcy Jana Szczepanika. Pierwotnie pomysł odrzucono, jednak po wniesieniu odwołania przez NOT, projekt został zaakceptowany. Dodajmy, że Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków zasugerowała postawienie monumentu hetmana Jana Tarnowskiego na Górze św. Marcina, w pobliżu ruin zamku. Ta propozycja nie spodobała się inicjatorom przedsięwzięcia:

- Czy to jest do rozważenia? Moim zdaniem, w przyszłości tak, ale teraz jaki jest stan faktyczny Góry Świętego Marcina i całego tego parku? To jest do rewitalizacji, to jest teren zapuszczony. Dopiero rozpoczynają się jakieś prace dotyczące zamku, więc kierowanie tam turystów to jest perspektywa kilku lat, żeby przyszli, żeby zobaczyli. A przecież to turyści będą też i mieszkańcy Tarnowa chcieli zobaczyć pomnik hetmana. Więc w tej chwili uważam, że ta lokalizacja nie jest racjonalna, to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ na Górę Świętego Marcina tam nie przychodzą większe grupy ludzi. Ten napływ gości z zewnątrz i mieszkańców Tarnowa jest na tarnowskim rynku i tu, w sercu starówki należałoby ten pomnik lokować. Co nie stoi na przeszkodzie, że kiedyś, gdy rewitalizacja całego wzgórza zamkowego, może odbudowa jakiejś części, jakiejś prochowni czy baszty, bo takie są plany, nastąpi i będzie to już na tyle teren udostępniony dla turystów i atrakcyjny, żeby tam nie wystawić monumentu, właśnie pomnika konnego hetmana – przekonuje Ryszard Żądło.

Przypomnijmy, że rada Osiedla Starówka w Tarnowie o budowę w mieście pomnika hetmana Jana Tarnowskiego zabiega już od 2008 roku. Wcześniejsze propozycje, między innymi ulokowania monumentu w miejscu spalonej kamienicy przy Rynku 6, również nie spotkały się z aprobatą.

