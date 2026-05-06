Poważne utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa. Groźny wypadek koło Tarnowa

Wypadek na A4 koło Tarnowa

Jak informują służby, przyczyną zdarzenia był wystrzał opony w aucie osobowym. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który następnie uderzył w samochód ciężarowy. W wyniku zderzenia osobówka dachowała i zatrzymała się na pasie rozdzielającym jezdnie. Ciężarówka z kolei zatrzymała się na pasie awaryjnym.

- Korek jest kilkukilometrowy. Kierujący samochodem osobowym trafił z obrażeniami ogólnymi do szpitala. Policjanci próbują zabezpieczyć wszystkie ślady w związku z wypadkiem. Utrudnienia będą trwały co najmniej kilkadziesiąt minut. Jest zwężenie do jednego pasa ruchu - przekazuje Paweł Klimek z tarnowskiej policji.

