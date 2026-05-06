- W Szynwałdzie doszło do groźnego wypadku z powodu ryzykownego manewru wyprzedzania.
- Kierowca samochodu osobowego uderzył w motocyklistę, który wpadł do przydrożnego rowu.
- Sprawca kolizji tłumaczy się "martwym punktem". Dowiedz się, jakie konsekwencje mu grożą.
Poranny wypadek pod Tarnowem
Do wypadku doszło w środę, 6 maja 2026 roku, przed godziną 6:00 na drodze w Szynwałdzie, w powiecie tarnowskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, kierujący samochodem marki VW Passat poruszał się w kierunku Skrzyszowa i podjął manewr wyprzedzania pojazdu marki Citroen.
- "Kierowca nie upewnił się jednak co do możliwości bezpiecznego wykonania tego manewru, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z motocyklistą, który w tym samym czasie wykonywał manewr wyprzedzania obu pojazdów" – informuje asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Z relacji 27-letniego kierowcy Passata wynika, że nie zauważył on motocyklisty, który miał znajdować się w tak zwanym martwym punkcie. Doszło do uderzenia lewą przednią częścią samochodu w motocykl. W konsekwencji 49-letni kierujący jednośladem stracił panowanie nad maszyną, uderzył w betonowy przepust drogowy i ostatecznie wylądował w rowie. Jego motocykl siłą odrzutu przemieścił się na przeciwną stronę jezdni, gdzie również wpadł do rowu.
Działania policji i konsekwencje
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości wszystkich uczestników – badanie wykazało, że zarówno kierowcy samochodów, jak i motocyklista byli trzeźwi.
W związku ze znacznymi uszkodzeniami pojazdu, policjanci podjęli decyzję o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego samochodu marki VW Passat. Obecnie funkcjonariusze prowadzą szczegółowe czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i przyczyn tego groźnego wypadku.
Apel do kierowców i motocyklistów
W związku z kolejnym zdarzeniem spowodowanym przez ryzykowny manewr, policja po raz kolejny apeluje do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że przed rozpoczęciem wyprzedzania należy bezwzględnie upewnić się, czy manewr ten nie stworzy zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo motocyklistów.
