Matura 2026. Jak tarnowscy maturzyści oceniają egzamin z języka angielskiego?

Michał Reszczyński
2026-05-06 11:37

Matura z języka angielskiego od lat uchodzi za jeden z najmniej stresujących egzaminów obowiązkowych. Czy w 2026 roku tradycja ta została podtrzymana? Tarnowscy maturzyści nie mają wątpliwości.

Matura 2026 z angielskiego bez zaskoczeń

W środę, 6 maja o godzinie 9:00, maturzyści przystąpili do trzeciego obowiązkowego egzaminu maturalnego — pisemnego sprawdzianu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Jak co roku, największą popularnością cieszył się język angielski. Wśród dostępnych opcji znalazły się także języki: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski oraz ukraiński.

Postanowiliśmy zapytać uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie o ich wrażenia po egzaminie. Opinie są niemal jednogłośne — matura była łatwa, a zadania przewidywalne.

Angielski poszedł mi dobrze, bardzo lubię ten język. Jestem w miarę pewna, że dostanę dobry wynik - mówiła jedna z maturzystek.

Podobne odczucia miał inny uczeń, który przyznaje, że choć nie obyło się bez drobnych błędów, sam egzamin nie sprawił trudności.

Będzie dobrze. Egzamin był łatwy. Jeden błąd na pewno popełniłem, bo się rozkojarzyłem, ale test był prosty. Trochę więcej pisania było w liście, bo temat był rozbudowany - stwierdził.

- Egzamin poszedł dobrze. Super wynik będzie, już to wiem. Żadne z zadań mnie nie zaskoczyło, ogólnie matura była bardzo prosta - podkreślił kolejny maturzysta.

Aby zdać egzamin maturalny, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. W przypadku przedmiotów dodatkowych próg zaliczeniowy nie obowiązuje — ich wyniki mają znaczenie wyłącznie w procesie rekrutacji na studia.

Na oficjalne rezultaty tegorocznych matur uczniowie będą musieli poczekać do 8 lipca. Jeśli jednak przewidywania tarnowskich maturzystów się potwierdzą, wielu z nich może już dziś ze spokojem patrzeć w przyszłość.

