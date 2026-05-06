Matura 2026. Jak tarnowscy maturzyści oceniają egzamin z języka angielskiego?

Matura 2026 z angielskiego bez zaskoczeń

W środę, 6 maja o godzinie 9:00, maturzyści przystąpili do trzeciego obowiązkowego egzaminu maturalnego — pisemnego sprawdzianu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Jak co roku, największą popularnością cieszył się język angielski. Wśród dostępnych opcji znalazły się także języki: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski oraz ukraiński.

Postanowiliśmy zapytać uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie o ich wrażenia po egzaminie. Opinie są niemal jednogłośne — matura była łatwa, a zadania przewidywalne.

- Angielski poszedł mi dobrze, bardzo lubię ten język. Jestem w miarę pewna, że dostanę dobry wynik - mówiła jedna z maturzystek.

Podobne odczucia miał inny uczeń, który przyznaje, że choć nie obyło się bez drobnych błędów, sam egzamin nie sprawił trudności.

- Będzie dobrze. Egzamin był łatwy. Jeden błąd na pewno popełniłem, bo się rozkojarzyłem, ale test był prosty. Trochę więcej pisania było w liście, bo temat był rozbudowany - stwierdził. - Egzamin poszedł dobrze. Super wynik będzie, już to wiem. Żadne z zadań mnie nie zaskoczyło, ogólnie matura była bardzo prosta - podkreślił kolejny maturzysta.

Aby zdać egzamin maturalny, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. W przypadku przedmiotów dodatkowych próg zaliczeniowy nie obowiązuje — ich wyniki mają znaczenie wyłącznie w procesie rekrutacji na studia.

Na oficjalne rezultaty tegorocznych matur uczniowie będą musieli poczekać do 8 lipca. Jeśli jednak przewidywania tarnowskich maturzystów się potwierdzą, wielu z nich może już dziś ze spokojem patrzeć w przyszłość.

7

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Maturalny quiz z historii. Sprawdź, swoją wiedzę o przeszłości Polski i świata Pytanie 1 z 9 Na początek kilka dat: kiedy miał miejsce hołd pruski? 1444 1525 1600 Następne pytanie