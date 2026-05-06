Jechał z dzieckiem bez fotelika, miał narkotyki i złamał zakaz. 39-latek z zarzutami

Tomasz Piszczek
2026-05-06 8:00

39-letni mieszkaniec Krakowa, Krzysztof C., usłyszał trzy zarzuty po tym, jak został zatrzymany do kontroli drogowej w Nowym Wiśniczu. Mężczyzna prowadził samochód pomimo sądowego zakazu, posiadał znaczną ilość narkotyków i przewoził kilkuletnie dziecko bez wymaganego fotelika, narażając je na niebezpieczeństwo. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności.

Autor: Justyna Świderska
  Rutynowa kontrola drogowa w Małopolsce ujawniła serię przestępstw. 
  39-latek prowadził auto mimo sądowego zakazu, mając przy sobie narkotyki. 
  W pojeździe przewoził też małe dziecko bez fotelika. 
Rutynowa kontrola ujawniła serię przestępstw

Do zdarzenia doszło 28 kwietnia 2026 roku w miejscowości Nowy Wiśnicz w województwie małopolskim. Patrol policji zatrzymał do kontroli samochód marki Ford C-Max, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość i wykonywał manewr wyprzedzania w niedozwolonym miejscu.

W trakcie interwencji funkcjonariusze szybko ustalili, że to dopiero początek problemów kierowcy. Okazało się, że 39-letni Krzysztof C. ma orzeczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto, w pojeździe podróżowało z nim kilkuletnie dziecko znajomej, które było przewożone bez wymaganego fotelika ochronnego. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli około 60 gramów marihuany. Wstępne badanie śliny kierowcy wykazało obecność substancji psychotropowych, w związku z czym pobrano od niego krew do dalszych badań toksykologicznych.

Mężczyzna usłyszał aż trzy zarzuty prokuratorskie

Po zatrzymaniu i doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Bochni, Krzysztof C. usłyszał zarzuty popełnienia trzech przestępstw:

  • Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 kk), za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
  • Posiadanie znacznej ilości środków odurzających w warunkach recydywy (art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk). Ponieważ mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo, grozi mu kara do 4 lat i 6 miesięcy więzienia. 
  • Narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 kk). Prokuratura podkreśla, że podejrzany, jadąc z prędkością 86 km/h przy ograniczeniu do 40 km/h, znajdując się pod wpływem narkotyków i przewożąc dziecko bez fotelika, stworzył realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze. Krzysztof C. został objęty dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju oraz musiał wpłacić poręczenie majątkowe. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

