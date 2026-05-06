Rutynowa kontrola ujawniła serię przestępstw
Do zdarzenia doszło 28 kwietnia 2026 roku w miejscowości Nowy Wiśnicz w województwie małopolskim. Patrol policji zatrzymał do kontroli samochód marki Ford C-Max, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość i wykonywał manewr wyprzedzania w niedozwolonym miejscu.
W trakcie interwencji funkcjonariusze szybko ustalili, że to dopiero początek problemów kierowcy. Okazało się, że 39-letni Krzysztof C. ma orzeczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto, w pojeździe podróżowało z nim kilkuletnie dziecko znajomej, które było przewożone bez wymaganego fotelika ochronnego. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli około 60 gramów marihuany. Wstępne badanie śliny kierowcy wykazało obecność substancji psychotropowych, w związku z czym pobrano od niego krew do dalszych badań toksykologicznych.
Mężczyzna usłyszał aż trzy zarzuty prokuratorskie
Po zatrzymaniu i doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Bochni, Krzysztof C. usłyszał zarzuty popełnienia trzech przestępstw:
- Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 kk), za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
- Posiadanie znacznej ilości środków odurzających w warunkach recydywy (art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk). Ponieważ mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo, grozi mu kara do 4 lat i 6 miesięcy więzienia.
- Narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 kk). Prokuratura podkreśla, że podejrzany, jadąc z prędkością 86 km/h przy ograniczeniu do 40 km/h, znajdując się pod wpływem narkotyków i przewożąc dziecko bez fotelika, stworzył realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Środki zapobiegawcze
Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze. Krzysztof C. został objęty dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju oraz musiał wpłacić poręczenie majątkowe. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.
