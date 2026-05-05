Bazylia i mięta za darmo! Zobacz, gdzie odebrać sadzonki na swój balkon

W Tarnowie wraca Dzień Miejskiego Ogrodnika z mnóstwem atrakcji dla miłośników zieleni.

Na mieszkańców czekają darmowe sadzonki ziół, a tegoroczną nowością jest akcja na Starówce.

Na uczestników czeka niespodzianka. Sprawdź, gdzie i jak wziąć udział w wydarzeniu

To wydarzenie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Tarnowa. Rada Osiedla Piaskówka po raz kolejny zaprasza na Dzień Miejskiego Ogrodnika. W ramach tegorocznej, wiosennej, odsłony zaplanowano szereg atrakcji dla miłośników zieleni. Organizatorzy rozdadzą kilkaset sadzonek ziół, jak mięta, bazylia czy oregano. Chętni będą mogli wymienić się roślinami, a także porozmawiać ze specjalistami, którzy podpowiedzą, jak o rośliny dbać i jak komponować rabaty kwiatowe i grządki warzywne.

- Wydarzenie mocno wpisuje się w trend odporności klimatyczno-żywnościowej miast, czyli tego, żeby w mieście też hodować swoje warzywka, hodować kwiaty. I tym właśnie jest Dzień Miejskiego Ogrodnika. Najbardziej popularny element tego wydarzenia to rozdawanie sadzonek ziół przez naszą Radę Osiedla, po to, żeby naszą Piaskówkę zazieleniać. I tu co roku jest bardzo duże zainteresowanie tymi ziołami i te zioła też widać w ogródkach mieszkańców Piaskówki. Sam miałem okazję w paru ogródkach te nasze zioła zobaczyć, więc to bardzo cieszy, że właśnie Tarnów w ten sposób zazieleniamy, ale oczywiście jak co roku też będą różne warsztaty praktyczne, konkursy z nagrodami, więc warto po odebraniu swojej sadzonki jeszcze zostać, zwłaszcza, że dla osób, które zostaną do końca mamy pewną niespodziankę – zapowiada Ryszard Nejman, przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskówka w Tarnowie.

Organizatorzy podkreślają, że nie ma potrzeby przychodzenia na 9:00 rano, bo rozdawanie sadzonek będzie się odbywało etapami, przez cały czas trwania wydarzenia. Ale w tym roku Dzień Miejskiego Ogrodnika będzie miał także drugą odsłonę – tym razem na Starówce, w Ogrodzie Jednego Drzewa:

- Zapraszamy właśnie do tego ogrodu, gdzie będziemy wspólnie przygotowywać rabaty. Ponieważ w tamtym roku Ogród Jednego Drzewa powstał, były tam głównie wydarzenia kulturalne, natomiast w tym roku ten ogród zacznie być w końcu tym, czym miał być od początku, czyli ogrodem. Wynika to też z kwestii pozyskania dofinansowania, bo wiadomo, to wszystko kosztuje. Udało się to dofinansowanie pozyskać i w tym roku właśnie będziemy montować w ten najbliższy weekend właśnie po 12:00, rabaty, które potem będziemy napełniać ziemią i w kolejnych tygodniach będziemy tam sadzić zioła, warzywa i różne inne rośliny.

Dzień Miejskiego Ogrodnika już w sobotę, 9 maja 2026, od 10:00 do 12:00 w Parku Strzeleckim przy pałacyku BWA. Chętni będą mogli odebrać nasiona kwietnej łąki, wziąć udział w warsztatach tworzenia bukietów, czy quizach ekologicznych, na temat segregacji odpadów. Z kolei na 12:00 organizatorzy zapraszają do Ogrodu Jednego Drzewa na Starówce, gdzie będziecie mogli wziąć udział w akcji tworzenia ogrodu warzywnego. Tu jednak obowiązują zapisy. Formularze elektroniczne znajdziecie na profilu FB Rady Osiedla Piaskówka i Ogrodu Jednego Drzewa. Więcej o wydarzeniach Dnia Miejskiego Ogrodnika w Tarnowie w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

