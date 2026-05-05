W Małopolsce wylądowały balony transportujące 180 tys. sztuk nielegalnych papierosów.

Ładunek był wyposażony w nadajniki GPS, co świadczy o zorganizowanej akcji.

Dlaczego nowa taktyka przemytników stanowi śmiertelne zagrożenie w powietrzu?

Nietypowa interwencja służb w Iwkowej

Do zdarzenia doszło 1 maja 2026 roku. Wówczas to Policja otrzymała zgłoszenie o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, który pojawił się nad miejscowością Iwkowa. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że obiekt to konstrukcja składająca się z trzech połączonych balonów, do których przymocowano ładunek. W sprowadzeniu obiektu na ziemię pomogli wezwani na miejsce strażacy. Policjanci, podejrzewając przemyt, zawiadomili funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, którzy przejęli dalsze czynności.

Co było w środku przemytniczego ładunku?

Po dokładnych oględzinach potwierdzono, że w sześciu zabezpieczonych paczkach znajdowały się wyroby tytoniowe. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 180 000 sztuk papierosów różnych marek, w tym również wycofane z obrotu w Unii Europejskiej papierosy mentolowe. Wszystkie paczki posiadały białoruskie znaki akcyzy.

O zorganizowanym charakterze operacji świadczy fakt, że w ładunku ujawniono również nadajniki GPS, które miały umożliwić przemytnikom precyzyjne śledzenie trasy przelotu i zlokalizowanie miejsca lądowania kontrabandy.

Nowa metoda przemytników i zagrożenie w powietrzu

Jak czytamy w komunikacie Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ujawnienie w Iwkowej wpisuje się w coraz częstsze działania grup przestępczych, które wykorzystują trudne do wykrycia środki transportu do przemytu towarów przez wschodnią granicę. Tego typu operacje stanowią nie tylko poważne naruszenie przepisów skarbowych, ale również realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Niekontrolowane obiekty latające, takie jak balony z ciężkim ładunkiem, mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo, prowadząc do kolizji z samolotami pasażerskimi lub innymi statkami powietrznymi, zwłaszcza w pobliżu korytarzy powietrznych i lotnisk.

Śledztwo w toku

Zabezpieczone wyroby tytoniowe zostały przetransportowane do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy realizują dalsze czynności mające na celu ustalenie pełnego przebiegu procederu oraz identyfikację osób zaangażowanych w przemyt.

