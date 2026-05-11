Wypadek na A4 pod Tarnowem. Kierowca wjechał w zabezpieczone miejsce zdarzenia, ranny pracownik drogowy

Tomasz Piszczek
2026-05-11 7:30

W niedzielę wieczorem na autostradzie A4 w rejonie Nowej Jastrząbki doszło do poważnego wypadku. Około godziny 22:10 kierujący Mercedesem obywatel Ukrainy uderzył w radiowóz policyjny oraz pojazd służby drogowej, które zabezpieczały miejsce wcześniejszego zdarzenia. W wyniku zderzenia ciężkich obrażeń doznał pracownik obsługi autostrady, który, trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Wypadek na 515 km autostrady A4 koło Tarnowa

i

Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe
  • Na A4 pod Tarnowem doszło do poważnego wypadku. 
  • Kierowca wjechał w radiowóz i pojazd obsługi, zabezpieczające miejsce zdarzenia. 
  • Ciężko ranny pracownik obsługi trafił do szpitala. Co było przyczyną kolizji? 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dwa zdarzenia na A4 w ciągu jednego wieczoru

Do serii zdarzeń doszło w niedzielę, 10 maja 2026 roku, na 515. kilometrze autostrady A4, na pasie w kierunku Tarnowa. Jak poinformował asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pierwotnie służby zostały wezwane na miejsce około godziny 19:40. Wówczas kierujący samochodem Volkswagen Golf zasłabł za kierownicą i uderzył w barierę ochronną. Policjanci wraz z obsługą autostrady zabezpieczali to miejsce i prowadzili czynności.

Polecany artykuł:

PGZ szuka firm w Małopolsce: Szansa na rozwój i nowe miejsca pracy

Kolejne zderzenie i potrącenie pracownika

Około godziny 22:10, podczas trwających działań zabezpieczających, doszło do kolejnego, dramatycznego w skutkach zdarzenia. Kierujący samochodem marki Mercedes, obywatel Ukrainy, z nieustalonych na ten moment przyczyn najechał na tył pojazdu obsługi autostrady oraz stojący obok radiowóz policyjny. 

W wyniku uderzenia, ciężkich obrażeń doznał pracownik obsługi autostrady, który w momencie zdarzenia znajdował się poza pojazdem. Mężczyzna został potrącony przez Mercedesa.

W tej chwili nadal policjanci pracują nad tym zdarzeniem. Postępowanie ma na celu odtworzenie przebiegu zdarzeniapoinformował asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Stan poszkodowanego i trwające śledztwo

Poszkodowany pracownik z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przetransportowany do szpitala. Jego stan jest określany jako ciężki. Okoliczności wypadku badają policjanci z wydziału ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora

Polecany artykuł:

Pomnik hetmana nie stanie na tarnowskim Rynku? Inicjatorzy: „Nie odpuszczamy”

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie

Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie
Galeria zdjęć 6
Pokój Zbrodni - zabójca księdza
tarnowska policja
wypadek A4 koło Tarnowa
wypadek a4