Na A4 pod Tarnowem doszło do poważnego wypadku.

Kierowca wjechał w radiowóz i pojazd obsługi, zabezpieczające miejsce zdarzenia.

Ciężko ranny pracownik obsługi trafił do szpitala. Co było przyczyną kolizji?

Dwa zdarzenia na A4 w ciągu jednego wieczoru

Do serii zdarzeń doszło w niedzielę, 10 maja 2026 roku, na 515. kilometrze autostrady A4, na pasie w kierunku Tarnowa. Jak poinformował asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pierwotnie służby zostały wezwane na miejsce około godziny 19:40. Wówczas kierujący samochodem Volkswagen Golf zasłabł za kierownicą i uderzył w barierę ochronną. Policjanci wraz z obsługą autostrady zabezpieczali to miejsce i prowadzili czynności.

Kolejne zderzenie i potrącenie pracownika

Około godziny 22:10, podczas trwających działań zabezpieczających, doszło do kolejnego, dramatycznego w skutkach zdarzenia. Kierujący samochodem marki Mercedes, obywatel Ukrainy, z nieustalonych na ten moment przyczyn najechał na tył pojazdu obsługi autostrady oraz stojący obok radiowóz policyjny.

W wyniku uderzenia, ciężkich obrażeń doznał pracownik obsługi autostrady, który w momencie zdarzenia znajdował się poza pojazdem. Mężczyzna został potrącony przez Mercedesa.

– W tej chwili nadal policjanci pracują nad tym zdarzeniem. Postępowanie ma na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia – poinformował asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Stan poszkodowanego i trwające śledztwo

Poszkodowany pracownik z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przetransportowany do szpitala. Jego stan jest określany jako ciężki. Okoliczności wypadku badają policjanci z wydziału ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora.

