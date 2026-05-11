Międzynarodowa Noc Muzeów w Tarnowie: Co warto zobaczyć? Mamy listę hitów

Tarnów zaprasza na trzydniową Międzynarodową Noc Muzeów.

Czeka na Ciebie 29 wystaw i 49 różnorodnych wydarzeń.

W programie znajdziesz nowe miejsca, warsztaty, pokazy i DJ sety.

Sprawdź, co musisz zobaczyć w tym roku!

Trudno określić, na czym polega fenomen Międzynarodowej Nocy Muzeów. Wiadomo jednak, że od lat wydarzenie przyciąga rzesze zwiedzających, którzy właśnie w popołudniowych i nocnych godzinach chcą tłumnie oglądać wystawy i brać udział w atrakcjach przygotowywanych przez miejskie i prywatne instytucje. Organizatorzy, wykorzystując ogromne zainteresowanie, z roku na rok poszerzają dostępną ofertę. Nie inaczej będzie tym razem – na mapie imprez tarnowskiej Nocy Muzeów, obok stałych punktów, pojawiły się też cztery nowe lokalizacje, do których warto zajrzeć.

Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów potrwa od 14 do 16 maja. W organizację wydarzenia włączyły się między innymi Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Muzeum Diecezjalne, Parafia Katedralna, Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, ale także Pasaż Odkryć, Centrum Sztuki Mościce, Galeria Bema 20, czy Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Każdy z organizatorów przygotował ciekawy program. To wystawy, wernisaże, pokazy, spotkania z artystami, oprowadzania, wykłady, kiermasze, warsztaty, a nawet kino plenerowe, degustacje czy DJ sety.

MIĘDZYNARODOWA NOC MUZEÓW 2026 Tarnów, 14-16 maja 2026

CZWARTEK 14 maja →17.00 GALERIA HORTAR, ul. Legionów 32 Wernisaż wystawy z cyklu „Lekarze w Hortarze”: Łukasz Wojtarowicz „Szybko, sprawnie, w perspektywie - czyli ołówek w ręce chirurga”; oraz wystawy stałe: „Dekalog w obrazach, Stanisław Rodziński – dobry duch”

→18.00 GALERIA ARTEKA, ul. Wałowa 16 Wernisaż wystawy „Collage-Remix” – Krystyna Baniowska-Stąsiek-Meyer i zaproszeni artyści STAP

→19.00 BEMA20, ul. Bema 20 Wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Głowacza z cyklu „Ciężar światła”, oprawa muzyczna: breakpoint vinyl dj

→20.00 PORTA SEI, ul. Sowińskiego 13 Wernisaż wystawy fotografii „Przejście. Abano 2826” – Bogdan Litwora, Elżbieta Litwora, Jarosław Wrona / Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne

PIĄTEK 15 maja → 9.00–17.00 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, Dworzec PKP, Plac Dworcowy 4 „Dyplomy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie” – wystawa

→17.00–22.00 PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ARTURA GROTTGERA, ul. Westwalewicza 6 NOC W PLASTYKU: 17.00–21.30 – kiermasz 17.30–19.00 – warsztaty dla dzieci i młodzieży 18.00 i 18.30 – oprowadzanie po szkole (wystawy, pracownie) 19.00 – Bolesław Polak, Maciej Własnowolski, Zuzanna Zbiegieł – wernisaże wystaw 21.00–22.00 – kino plenerowe

→18.00 TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY, Rynek 5 40. TNF: „Wystawa Remembering Krzysztof Kieślowski” - wernisaż z udziałem autora Piotra Jaxy i spotkanie poświęcone Krzysztofowi Kieślowskiemu

→21.00 CENTRUM SZTUKI MOŚCICE, ul. Traugutta 1 Sławomir Chrystow – malarstwo – wernisaż wystawy i oprowadzanie artysty

→21.00–22.00 Sip n’ Spin, Alert Pub backstage, Rynek 9DJ Celownik, DJ Kozak, breakpoint, Joes, Tomku, Flavanoidy + goście i dobre atmo

SOBOTA 16 maja →9.00–22.00 MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ / MUZEUM ETNOGRAFICZNE, ul. Krakowska 10 9.00–18.00 – VIII Dzień Hetmański w Tarnowie (w programie m.in. turniej łuczniczy o „Buławę Hetmańską”, korowód hetmański, obozowisko średniowieczne, udział grup rekonstrukcji historycznej, pokazy i warsztaty rzemiosł dawnych) 17.00–22.00 – wystawa stała, wystawa czasowa „W babcinej izbie”, „Rysunkowe etnokreacje” – kolorowanki dla najmłodszych

→9.00–21.00 GEMINI PARK TARNÓW, ul. Nowodąbrowska 127, poziom 1 Prezentacja kolekcji ubioru studentów Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej

→ 10.00–22.00 TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY, Rynek 5 40. TNF: „Wystawa Remembering Krzysztof Kieślowski”

→12.00–22.00 PORTA SEI, ul. Sowińskiego 13 Wystawa fotografii „Przejście. Abano 2826” – Bogdan Litwora, Elżbieta Litwora, Jarosław Wrona / Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne

→15.00–17.00 TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY, Rynek 5 Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na cykl inspirujących wykładów poświęconych różnym obliczom fotografii: „Sztuka na ścianie: kolekcjonowanie fotografii jako element aranżacji wnętrz” – Ewa Serafińska, Tomasz Sobczak „Fotografia w komiksie, komiks w fotografii” – Bogdan Litwora „Street photo w 30 minut” – jak widzieć zdjęcia zanim się wydarzą – Rafał Koścień „Skąd się wzięłaś fotografio?” – Dariusz Kobylański „Podniebne kadry” – Hubert Burzawa, Paweł Wadas

→15.30–21.00 PASAŻ ODKRYĆ, Rynek 4 Czy nowoczesne technologie „pasują” do starych murów? 15.30–21.00 – zwiedzanie indywidualne 16.00–17.30 – forum dyskusyjne - Strefa AI. Spotkanie ludzi czasów AI 18.00–19.00 – „Centrum nauki i techniki, czyli nowa funkcja zabytkowej kamienicy” - oprowadzenie specjalne

→15.00–22.00 WILLA KWIATKOWSKIEGO, Grupa Azoty S.A., ul. Jarzębinowa 9 Otwarcie Willi i ogrodu Eugeniusza Kwiatkowskiego – wnętrza stylizowane na lata 30. XX w., zdjęcia historyczne Zakładów i film, kącik foto, malowanki, nocny spacer po ogrodzie wśród starych drzew

→16.00–20.00 CENTRUM SZTUKI MOŚCICE, ul. Traugutta 1 Sławomir Chrystow – malarstwo – artysta dostępny na wystawie

→17.00–22.00 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, Dworzec PKP, Plac Dworcowy 4 „Dyplomy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie” – wystawa 17.00–20.00 – „Co pływa i lata. Morskie istotki z mitów i legend” – warsztaty dla dzieci 18.00–21.00 – autorzy oprowadzają po wystawie

→17.00–22.00 MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ / GALERIA „PANORAMA”, Plac Dworcowy 4 Wystawa stała, muzealne „podchody”, działania plastyczne

→17.00–22.00 MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ / REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI O PAMIĘCI IM. GEN. BRYG. ZDZISŁAWA BASZAKA, ul. Mościckiego 27A Wystawa stała, wystawa czasowa „Nekropolia polskich oficerów w Charkowie-Piatichatkach w fotografiach Andrzeja Świderskiego”, stanowisko grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty 18.00 – gra edukacyjna „Niezwykłe i zwykle życie wybitnych Polaków” 20.00 – zajęcia edukacyjne „Jak się żyło w PRL?” – trudności i radości

→17.00–22.00 GALERIA ARTEKA, ul. Wałowa 16 „Collage-Remix” – Krystyna Baniowska-Stąsiek-Meyer i zaproszeni artyści STAP 18.00 – artyści oprowadzają po wystawie

→17.00–22.00 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH / MULTIMEDIALNE CENTRUM ARTYSTYCZNE, ul. Wałowa 25 Kamila Jajkowska „Zabaweczki” – wystawa obiektów rzeźbiarskich

→17.00–22.00 GALERIA QUINTESSENCE, Plac Rybny 2 Wystawa szkiców malarskich i rysunków Józefa Czapskiego oraz obrazów i grafik artystów nurtu École de Paris

→17.00–22.00 TOWARZYSTWO DOBREGO SMAKU, Plac Rybny 4 Wystawa artefaktów winiarskich Norberta Lippóczego, w tym kolekcja unikatowych XIX-w. etykiet, ekslibrysów, fotografii i innych niezwykłych eksponatów ze zbiorów Jerzego Sztylera i firmy Lippóczy Pince - oprowadzania i degustacja tokajskiego wina

→17.00–22.00 AKTYWNA KUCHNIA, ul. Mickiewicza 3 Szymon Pikusa - prezentacja prac malarskich i grafik oraz tworzenie portretów na żywo Marta Wojciechowska - prezentacja prac - szkło oraz dedykacje grawerowane na szkle

→18.00–23.00 MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ / SIEDZIBA, Rynek 3 Wystawa czasowa Zofia Stryjeńska. „Między wiarą a obrzędem” 18.30 – oprowadzanie kuratorskie – opowieść o ludowości w sztuce Zofii Stryjeńskiej 20.00 – oprowadzanie kuratorskie – opowieść o Zofii Stryjeńskiej – księżniczce polskiego malarstwa

→18.00–23.00 MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ / MUZEUM HISTORII TARNOWA I REGIONU, Rynek 20–21 Wystawa stała, wystawa czasowa „Gdy przedmiot staje się zabytkiem. Nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej” – z udziałem kuratora, spotkanie z żołnierzem armii austro-węgierskiej – rekonstrukcja, zagadki i zadania plastyczne dla najmłodszych 19.00 i 20.30 – miniwykład nt. tarnowskich kamienic

→18.00–23.00 MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ / MUZEUM RATUSZ – GALERIA SZTUKI DAWNEJ, Rynek 1 Wystawa stała, prezentacja makiet ukazujących przykłady architektury regionu, wejście na wieżę (wstęp płatny) 18.30–22.00 – „Szyfry i Grymasy” – działania edukacyjno-animacyjne i plastyczne dla najmłodszych

→18.00–22.00 MUZEUM DIECEZJALNE, Plac Katedralny 6 M.in. gotycka sztuka sakralna, malarstwo na szkle z kolekcji Norberta Lippóczego, kolekcja obrazów i zegarów Olgi Majewskiej, kolekcja numizmatów Bronisława Usarza oraz wystawa czasowa tarnowskich malarzy Ecce Homo

→18.00–21.00 NOC POD BIMĄ, ul. Żydowska 12 Żydowskie historie

→19.00–21.00 KATEDRA, Plac Katedralny 5 Specjalnie otwarta Krypta Biskupów Tarnowskich 19.30 – po Katedrze oprowadza ks. Sebastian Musiał

→19.00–22.00 ART Artur Grodziński – Biuro architektoniczne, ul. Grottgera 26 Prezentacja kolekcji malarstwa m.in.: Robert Bieńkowski, Janusz Janczy, Jacek Wróbel

→19.30–22.00 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH / PAŁACYK STRZELECKI, ul. Słowackiego 1 „Crash” – wystawa zbiorowa: Kacper Biela, Martyna Jastrzębska, Andrzej Karmasz, Grzegorz Kumorek, Irmina Rusicka i Kasper Lecnim, Aleksandra Went 19.30 – wernisaż, DJ set* Tańczyli

*od 22.00 Tańczyli grają w Pilipalili, Rynek 7

